目睹遺體扭轉無力救出！消防員低落：換了衣服，卻洗不掉血腥味

▲基隆消防局組織救援團隊前往現場，救難人員心情受到影響。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台鐵太魯閣號事故50死210傷，造成台灣社會議論，也有許多家庭因此破碎。一名消防員到場搜救，聞到隧道中濃厚的血腥味，回到家以後洗過澡、換過衣服，仍然覺得味道無法散去，存留在記憶當中。

太魯閣號事故發生後，基隆市消防局2日派遣16名特搜員、5名義消，前往現場投入救援。該批次救援人員當中，有對兄弟檔，名字分別叫做詹能傑、詹庭豪。

詹能傑回憶救援狀況，仍然感到印象深刻，從事消防工作15年，參與過普悠瑪翻覆、復興空難、花蓮大地震等災難救援，卻沒有一次能與這次的狀況相比。

詹能傑提到，災難現場到處都是血跡，車廂內還散落著屍塊，甚至還有具遺體側躺著，頭部卻轉了180度，畫面令人慘不忍睹，返回基隆以後，還因此到廟裡拜拜。

▼太魯閣號車廂內屍塊散落，還有具遺體側躺，頭部轉了180度。（圖／記者郭世賢翻攝）



弟弟詹庭豪從事消防工作10年，也曾參與過黑鷹失事、復興空難等事件，卻第一次聞到如此濃厚的血腥味，可能是因為事故地點在隧道裡。

詹庭豪回憶，救援過程中，最難完成的，就是將遺體移出，因為多數遺體都被重物壓著，即使有發現，也沒辦法立刻救援，只能回報上級，等待後續命令。

在事故現場持續搜救10多個小時，詹庭豪全身沾染血腥味，就算已經回到家洗澡、換衣服，依然能感覺到那股血腥味，似乎已經刻在記憶當中。

►外型小巧、可與其他Apple裝置一起使用