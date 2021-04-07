改革台鐵　政院規劃三階段：組織調整、解決財務問題、效能經營

▲太魯閣號列車撞擊工程車翻覆事故，造成50死亡、200餘人受傷慘劇。（圖／記者蕭可正攝）

記者陳家祥／台北報導

太魯閣號出軌意外造成50人死亡、216人輕重傷的意外，掀起各界對台鐵改革的討論。對此，政院發言人羅秉成表示，未來中長期台鐵的改革將分三個階段，第一是強化台鐵內部組織功能的調整，第二階段則是提出財務解決方案，最後則是以專業化的效能經營為目標，進行終極的營運模式改革。

政院發言人羅秉成表示，2019年1 月 18 日台鐵總體檢專案小組會議決議通過的「台鐵總體檢報告」，行政院秘書長旋於同月21日即正式通函發文各相關部會，並由交通部依決議結論督導辦理，自同年2月起迄今，也陸續執行完成144項改革建議中的109項，而其他屬中長程的改革項目則持續進行相關政策評估與檢討。

羅秉成指出，未來中長期台鐵改革有三個階段。首先，必需強化台鐵內部組織功能的調整，例如藉由橫向整合台鐵的「運工機電」等四大系統，以提升台鐵的安全性和營運效率。

第二階段，則是必需提出財務解決方案，包括虧損、員工退休、資產活化等財務問題，都需要獲得解決，這樣接續選擇營運模式的空間才會大。最後，以專業化的效能經營為目標，進行終極的營運模式改革。

羅秉成表示，有關台鐵的中長期改革方案，必需有效解決臺鐵所生財務虧損、提升行車安全、保障員工權益及交通平權與正義等問題，因此對終極營運模式的抉擇，必需階段性推動，整體性審慎評估，對此重大興革事項政院責無旁貸，也會持續蒐集並關注各方意見作為日後決策之參考。