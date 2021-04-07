癡情新郎竟「只穿短褲」　結婚前4天出車禍！剛開完刀就半裸完婚

▲印尼男子蘇帕托（Suprapto）在婚禮上只穿著一條短褲。（圖／翻攝自推特／@br0wski）

記者張寧倢／編譯

負責任的男人！每個人在婚禮當天都會盛裝打扮，留下美好的回憶，印尼男子蘇帕托（Suprapto）萬萬沒想到自己竟然會只穿著一條短褲就結婚，但他卻不幸在婚禮4天前出了車禍，才剛動完肩部手術，就打著石膏出院，與新娘完成終身大事，推文至今已超過1萬人按讚。

根據印尼《kompas.com》報導，蘇帕托與愛妻艾琳達（Elinda Dwi christian）於2日在東爪哇省舉行婚禮，然而，兩人的婚禮照被PO上推特後被網友瘋傳，因為照片中蘇帕托看起來相當可憐，不僅全身只穿一件紅色短褲，還打著石膏、貼著多條繃帶，與穿著傳統爪哇新娘禮服的艾琳達呈現出極大反差。

▲蘇帕托說，因為疫情的關係，如果取消婚禮就不知道何時能再舉行。（圖／翻攝自推特／@br0wski）

艾琳達表示，蘇帕托在結婚4天前外出購買汽油，卻在半路突然失去意識，從摩托車上摔了下來，雖然事前已準備好新郎服，但因為左肩動了手術便沒辦法穿了，而且蘇帕托才剛從醫院回來，不過婚禮順利完成了。蘇帕托則說，因為疫情的關係，如果這次婚禮取消，就不知道何時能再舉辦了，因此才決定無論如何都要如期舉行。

這則推文有超過1萬人按讚、2千多人轉發，網友在底下留言，「很少人像他一樣負責任」、「冷靜解決突發事件的家庭」、「也許這就是所謂的意外結婚」、「以前人常說結婚前不要亂跑，這句話可能有點道理」、「哦！天啊！你看他老婆的表情，老兄先去醫院治療吧」、「已經邀請親友、預訂場地、婚宴餐點等等，如果取消真的會很麻煩，而他是願意在這種情況下結婚的男人」。

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