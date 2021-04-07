　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

癡情新郎竟「只穿短褲」　結婚前4天出車禍！剛開完刀就半裸完婚

▲▼印尼男子蘇帕托（Suprapto）竟然只穿著一條短褲就結婚。（圖／翻攝自推特／@br0wski）

▲印尼男子蘇帕托（Suprapto）在婚禮上只穿著一條短褲。（圖／翻攝自推特／@br0wski）

記者張寧倢／編譯

負責任的男人！每個人在婚禮當天都會盛裝打扮，留下美好的回憶，印尼男子蘇帕托（Suprapto）萬萬沒想到自己竟然會只穿著一條短褲就結婚，但他卻不幸在婚禮4天前出了車禍，才剛動完肩部手術，就打著石膏出院，與新娘完成終身大事，推文至今已超過1萬人按讚。

根據印尼《kompas.com》報導，蘇帕托與愛妻艾琳達（Elinda Dwi christian）於2日在東爪哇省舉行婚禮，然而，兩人的婚禮照被PO上推特後被網友瘋傳，因為照片中蘇帕托看起來相當可憐，不僅全身只穿一件紅色短褲，還打著石膏、貼著多條繃帶，與穿著傳統爪哇新娘禮服的艾琳達呈現出極大反差。

▲▼印尼男子蘇帕托（Suprapto）竟然只穿著一條短褲就結婚。（圖／翻攝自推特／@br0wski）

▲蘇帕托說，因為疫情的關係，如果取消婚禮就不知道何時能再舉行。（圖／翻攝自推特／@br0wski）

艾琳達表示，蘇帕托在結婚4天前外出購買汽油，卻在半路突然失去意識，從摩托車上摔了下來，雖然事前已準備好新郎服，但因為左肩動了手術便沒辦法穿了，而且蘇帕托才剛從醫院回來，不過婚禮順利完成了。蘇帕托則說，因為疫情的關係，如果這次婚禮取消，就不知道何時能再舉辦了，因此才決定無論如何都要如期舉行。

這則推文有超過1萬人按讚、2千多人轉發，網友在底下留言，「很少人像他一樣負責任」、「冷靜解決突發事件的家庭」、「也許這就是所謂的意外結婚」、「以前人常說結婚前不要亂跑，這句話可能有點道理」、「哦！天啊！你看他老婆的表情，老兄先去醫院治療吧」、「已經邀請親友、預訂場地、婚宴餐點等等，如果取消真的會很麻煩，而他是願意在這種情況下結婚的男人」。

►敬業攝影師「倒地猝死片」瘋傳　死前一刻緊握腳架！用命保護相機
►19歲純情男和女友媽媽上床　「衝動20秒就結束」毀掉婚禮

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

聽音樂、接電話都行！Apple HomePod mini只要2890元

ET快訊
獨／吹哨者爆東新營造黑幕！　黑猴父子遭約談
女參加親友喪禮後離奇失蹤7天　今尋獲已身亡
「竹北今晚送肉粽」 路線曝！國中晚自習提早下課　當地人崩潰
工程車副駕出軌後逃跑　花蓮刑大埋伏逮到人了
「2hrs肉體接觸」只花299元　他見高職妹爽歪！真相神展開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

墨西哥緊急授權「印度疫苗」　實驗數據有效率達81％

尪報警「愛妻墜崖失蹤」心碎發文！　2天後在他家衣櫥找到人

奢侈夫說好AA制！邀吃飯卻「拗沒錢」等妻買單　她丟包閃人網狂讚

夜店女公關染新冠！　臉書急PO文道歉「若接觸過我，快去做檢查」

首爾、釜山市長補選恐「變天」！性騷炒地激民怨　文在寅面臨危機

心碎影片曝光！男孩「慘遭丟包」流浪邊境　哭紅眼求助：我好害怕

嬰兒竟睡地板上！媽放任「8月大女兒」到處爬　自豪：學著獨立

他看TikTok直播突黑屏…秒抄一串數字！　意外救了1290km外實況主

要男友對自己上癮！她每晚偷貼尼古丁片　「離開我會有戒斷症狀」

「筋肉松鼠」爆紅！牠曬傲人六塊肌　網往下一看秒歪樓：比頭還大

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

墨西哥緊急授權「印度疫苗」　實驗數據有效率達81％

尪報警「愛妻墜崖失蹤」心碎發文！　2天後在他家衣櫥找到人

奢侈夫說好AA制！邀吃飯卻「拗沒錢」等妻買單　她丟包閃人網狂讚

夜店女公關染新冠！　臉書急PO文道歉「若接觸過我，快去做檢查」

首爾、釜山市長補選恐「變天」！性騷炒地激民怨　文在寅面臨危機

心碎影片曝光！男孩「慘遭丟包」流浪邊境　哭紅眼求助：我好害怕

嬰兒竟睡地板上！媽放任「8月大女兒」到處爬　自豪：學著獨立

他看TikTok直播突黑屏…秒抄一串數字！　意外救了1290km外實況主

要男友對自己上癮！她每晚偷貼尼古丁片　「離開我會有戒斷症狀」

「筋肉松鼠」爆紅！牠曬傲人六塊肌　網往下一看秒歪樓：比頭還大

婦劇咳一年多以為肺阻塞！醫撥氣管揪兇手：愛喝魚湯惹的禍

六月臉發白一起床狂吐：以為我懷孕了！李易鬆口三胎計畫

邵雨薇曝與吳慷仁甜蜜日常　逛街先挑男裝「他覺得我都好看」

Archegos爆倉內幕曝光！大摩偷跑「拋售50億美金」躲浩劫

她腰痛求診…下體遭醫師「進進出出」崩潰　院長：是在放鬆筋膜

墨西哥緊急授權「印度疫苗」　實驗數據有效率達81％

富邦新洋砲很有侵略性　飛利士：對投手是挑戰

萬華分局外牆「大鴿子」斥資490萬　北市警局首座公共藝術

賓士醉駕追撞黃牌「吳柏毅」緊關窗　為這原因衝出開譙推車踹人

廁所老是傳出水聲　媽半夜驚見「衛喵股長」崩潰：快住手啊！

一夜情都戴套「菜花朵朵開」　高帥男大生慌了！醫師勸八分滿就好

國際熱門新聞

Google街景驚見「2具屍」真相反轉！浪漫原因曝

17歲妹爽中4000萬！開年薪240萬徵男友

富比世富豪榜：郭台銘台灣第1

蘇伊士又塞　義大利油輪引擎故障

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

幼獅肚破亡！　母獅帶孩子分食骨肉

她訂2萬元外送「餐點到手就狂潑」慘況曝光

獨臂車手剛重返賽場！「飛躍重摔」遭連續輾過亡

選美冠軍遭扯后冠　竟只因她已離婚

公婆強行扒衣　女街上被8人暴打

戰狼外交踢鐵板！駐土大使被召喚使館推特被灌爆

美股跌近百點　那斯達克終止三連漲

巴黎市容現況如棄城！廢棄物、人類躺滿整條街

男大生瘋玩俄羅斯輪盤　開槍殺自己

更多熱門

相關新聞

愛上超級渣男　她慘淪裸體晨運片女主角

愛上超級渣男　她慘淪裸體晨運片女主角

馬來西亞吉隆坡一名24歲華裔林姓女子去年透過手遊認識結識31歲前男友，但原以為的甜蜜戀情卻變了調，對方不但惡言相向，還多次向她借錢、教唆借高利貸，甚至被強逼裸體晨間運動並拍攝影片。如今的她被高利貸討債，且深怕前男友持裸照威脅，決定報案求助。

口吐7鐵釘34針！女歌手自曝遭下降頭

口吐7鐵釘34針！女歌手自曝遭下降頭

合歡山公路大貨車撞斷電桿　駕駛辯剎車失靈

合歡山公路大貨車撞斷電桿　駕駛辯剎車失靈

3.6公尺巨蟒吞了貓　她見大肚秒崩潰

3.6公尺巨蟒吞了貓　她見大肚秒崩潰

長期藏生殖器　菲國跨性別者切除睪丸

長期藏生殖器　菲國跨性別者切除睪丸

關鍵字：

印尼婚禮車禍新郎新娘東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面