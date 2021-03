敬業攝影師「倒地猝死片」瘋傳　死前一刻緊握腳架！用命保護相機

▲印度婚禮攝影師在工作場合中意外死亡。(圖/翻攝自推特/@PRamdas_TNIE、indiaglitz)

記者張寧倢/編譯

婚禮是人生大事,許多新人都會請攝影師幫忙記錄幸福畫面。然而,一名印度攝影師潘達納德(Vinod Pandanad)卻在婚禮進行途中,突然倒地死亡。在其他人拍攝的影片中可見,潘達納德在暈倒之際,還不忘用雙手緊抓住相機腳架,用生命保護設備,畫面令人震驚。

▲潘達納德死前仍緊握腳架、保護相機。(圖/翻攝自推特/@PRamdas_TNIE)

根據印度《indiaglitz》報導,任職於「Parumala Master Studio」工作室的攝影師潘達納德日前在喀拉拉邦(Kerala)阿勒皮市(Alappuzha)拍攝一場婚禮,卻沒想到會在儀式進行時,突然頭暈站不穩,接著整個人向後倒下,但令人感到震驚的是,即使潘達納德已經不支倒地,仍然用雙手緊緊抓住三腳架,用盡最後的力氣保護相機設備。

現場影片顯示,潘達納德倒下後,一旁眾人蜂擁而上,並且立刻將他送醫。然而,報導指出,潘達納德很快就被宣布死亡,醫生判定死因為嚴重的心臟病發作。

Even when he collapsed in the middle of his work, he made sure the camera and equipments didnt fall from his hands. Even in pain, he caught it safely. Unfortunately, the photographer breathed his last following cardiac failure. #Cameraman #life pic.twitter.com/nhXkqr0CZK