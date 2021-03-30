　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

敬業攝影師「倒地猝死片」瘋傳　死前一刻緊握腳架！用命保護相機

▲▼印度婚禮攝影師突然倒地死亡，死前仍緊握腳架、保護相機。（圖／翻攝自推特／@PRamdas_TNIE） 

▲印度婚禮攝影師在工作場合中意外死亡。（圖／翻攝自推特／@PRamdas_TNIE、indiaglitz）

記者張寧倢／編譯

婚禮是人生大事，許多新人都會請攝影師幫忙記錄幸福畫面。然而，一名印度攝影師潘達納德（Vinod Pandanad）卻在婚禮進行途中，突然倒地死亡。在其他人拍攝的影片中可見，潘達納德在暈倒之際，還不忘用雙手緊抓住相機腳架，用生命保護設備，畫面令人震驚。

▲▼印度婚禮攝影師突然倒地死亡，死前仍緊握腳架、保護相機。（圖／翻攝自推特／@PRamdas_TNIE）

▲潘達納德死前仍緊握腳架、保護相機。（圖／翻攝自推特／@PRamdas_TNIE）

根據印度《indiaglitz》報導，任職於「Parumala Master Studio」工作室的攝影師潘達納德日前在喀拉拉邦（Kerala）阿勒皮市（Alappuzha）拍攝一場婚禮，卻沒想到會在儀式進行時，突然頭暈站不穩，接著整個人向後倒下，但令人感到震驚的是，即使潘達納德已經不支倒地，仍然用雙手緊緊抓住三腳架，用盡最後的力氣保護相機設備。

現場影片顯示，潘達納德倒下後，一旁眾人蜂擁而上，並且立刻將他送醫。然而，報導指出，潘達納德很快就被宣布死亡，醫生判定死因為嚴重的心臟病發作。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
AirPods Pro現省2000！　下殺5990元入手超划
高雄24歲妹廁所產子裝袋　媽不知丟垃圾車一燒完了
青峰出庭落淚！　遭恩師告侵權：我曾當他是父親
跌倒擦曼秀雷敦「痛到快往生」！她一查驚覺不能用　真實功效曝
政大妹喊噁「技術太爛」公審他！　本尊親回結局尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《7號房的禮物》主角原型「抱憾離世」　冤獄15年卻等不到國賠！

電梯內性侵！21歲正妹護士拒絕仍被虐殺　狼醫裝傻：喝醉不記得

敬業攝影師「倒地猝死片」瘋傳　死前一刻緊握腳架！用命保護相機

女老闆遭惡警「鎖喉38秒」慘死…驚悚影片曝！　13歲女兒痛哭求饒

惡警執法過當！女老闆被「勒頸38秒」痛苦昏死　13歲女兒崩潰求饒

NASA衛星照曝光…「密麻小點」擠滿蘇伊士灣！　堵塞前對比超驚人

全球首批「疫苗接種完成」地區出爐！3關鍵施打迅速　準備解封

逆齡美魔女常被小鮮肉搭訕！　「穿清涼短褲亂晃」青春秘訣曝光

WHO疫源調查出爐！病毒傳人4假設途徑曝光　實驗室外洩可能性最低

台灣抗疫成功！　法國重量級議員提「台灣參與國際組織工作」法案

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

林可彤嫁豪門「月租10萬」全場嚇壞　丫頭驚呼：我可以付3間的房貸！

阿信半夜遇人敲房門「他」突送飯來！　士杰斜槓外送員..冠佑：吃鐵板燒還遇到

徐若瑄嗨到丟墨鏡...麋先生也被CUE要送XD　15年歌曲《狠狠愛》第一次合唱獻給他們！

《7號房的禮物》主角原型「抱憾離世」　冤獄15年卻等不到國賠！

電梯內性侵！21歲正妹護士拒絕仍被虐殺　狼醫裝傻：喝醉不記得

敬業攝影師「倒地猝死片」瘋傳　死前一刻緊握腳架！用命保護相機

女老闆遭惡警「鎖喉38秒」慘死…驚悚影片曝！　13歲女兒痛哭求饒

惡警執法過當！女老闆被「勒頸38秒」痛苦昏死　13歲女兒崩潰求饒

NASA衛星照曝光…「密麻小點」擠滿蘇伊士灣！　堵塞前對比超驚人

全球首批「疫苗接種完成」地區出爐！3關鍵施打迅速　準備解封

逆齡美魔女常被小鮮肉搭訕！　「穿清涼短褲亂晃」青春秘訣曝光

WHO疫源調查出爐！病毒傳人4假設途徑曝光　實驗室外洩可能性最低

台灣抗疫成功！　法國重量級議員提「台灣參與國際組織工作」法案

味全龍今天挑戰隊史千盜紀錄　桃猿拚隊史一軍屠龍首勝

柯瑞忍尾椎痛砍32分宰公牛　勇士終結4連敗！柯爾狂喜：能睡更甜

蔡錫勳／菅義偉4月訪華府　日美首腦聯合聲明將記載「台灣海峽」？

MAMAMOO續約最新情況！　「剩1成員未簽約」經紀公司：不會解散

大咖歌手說溜嘴！贊恩爆秘密結婚　交往Gigi Hadid六年修成正果

《7號房的禮物》主角原型「抱憾離世」　冤獄15年卻等不到國賠！

31歲仍單身！他學歷、收入都高　卻因「聊天方式」老被甩

王柏融二軍敲二壘安打　跑壘左腿不適提前退場

命理師靠「一句話」拐到酒店妹！騙財騙色…又搞大女生肚子

清明連假預估7萬返鄉人潮　花蓮警增佈崗哨加強取締交通違規

國際熱門新聞

舌舔手機電池　12歲弟臉炸爛慘死

NASA衛星照「密麻小點」塞滿蘇伊士灣

長賜號抵達大苦湖錨地！蘇伊士運河恢復航行

即／14天前接種中國疫苗　巴基斯坦總統確診新冠

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

運河「塞子拔了」　現場圖曝453艘船擠爆

長賜號癱瘓運河！大量「情趣用品」慘卡關

長賜號虧損全由日本船東埋單！日網怒：拒買台灣鳳梨

長賜號自由「孤獨怪手司機」最開心！大喊不客氣

中駐巴西外交官「辱罵加拿大總理」：美國的走狗

公車禮讓　女學生下秒遭轎車撞飛

蘇伊士恢復航行　3天消化完塞船

長賜號現場「脫困畫面」曝光

美國宣布：全面中止緬甸貿易往來

更多熱門

相關新聞

舌舔手機電池　12歲弟臉炸爛慘死

舌舔手機電池　12歲弟臉炸爛慘死

印度北方邦密札浦（Mirzapur）發生一起可怕事件，12歲男孩莫努（Monu）使用手機充電器，1小時後想要檢查電池蓄電程度，竟伸出舌頭舔了一下，未料電池立刻爆炸，他的臉部被當場炸爛，倒在血泊中，送醫急救仍不治身亡。

色老翁性侵40母狗！遭逮竟辯：牠們沒反對

色老翁性侵40母狗！遭逮竟辯：牠們沒反對

烏來驚傳登山猝死！男子倒地無生命跡象

烏來驚傳登山猝死！男子倒地無生命跡象

若全球抵制新疆棉　中國恐損失百億

若全球抵制新疆棉　中國恐損失百億

印度神童喊「疫苗無效」！建議靠信神防疫

印度神童喊「疫苗無效」！建議靠信神防疫

關鍵字：

印度攝影師婚攝心臟病暈倒猝死

讀者迴響

熱門新聞

500萬女大生網美「9分32秒滾床辦事片」瘋傳！

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

酷炫深夜「開保時捷2度炸街」挨批小X孩　出面道歉了

跑到「不熟同學」家躲雨　小四女長大才想起超詭異

逛百貨脫到剩小丁！　比基尼辣妹本尊現身

人妻狂尬4男！激戰75次搞「淫亂小屋」喊：想在會議桌上

跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門

陸H＆M空城3天「一推全場3折」景象變了

21歲女護理師影院遭性侵！癡愛加害者淪提款機

買2房2廳+車位才嫁！準新郎討拍　網全不挺

五月天傻眼嗆：不要以為買票就能強姦我們

離婚5年…韓瑜曬小鮮肉約會照！

性感教主下身全裸　「看到的人要負責娶我」

跑外送21月「賺84萬」！男大生曬薪資單：每天跑16hrs

按摩師讓女客呻吟74秒不起訴　再性侵20歲妹慘了

更多

最夯影音

更多
廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴

廂型車迴轉一半遭後方機車撞上　騎士被判0肇責！女駕駛氣炸控訴
5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

5星評價送奶酪！高中生離店刪除　業者公布校名、監視器遭出征喊冤

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

長賜號上浮成功！船身重新擺正「怪手不孤獨」5輛齊上陣拚復航

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

利路修「沒人不喜歡人氣」心情複雜　「夜練跟蹦迪都是跳舞」他傻眼：能比嗎？

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面