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長期「隱藏生殖器」　菲律賓跨性別者睪丸受損切一顆

▲▼跨性別者若不正視隱藏睪丸的問題，很可能遺憾終生。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲跨性別者若不正視隱藏睪丸導致睪丸扭轉的問題，很可能遺憾終生。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

菲律賓一位24歲的匿名跨性別者，因為長期使用「隱藏男性生殖器」（tucking）方法，將睪丸推入腹股溝管（Inguinal canal）中，並將陰莖塞進兩腿間，導致睪丸受損，必須切除其中一個。

據英國媒體《每日郵報》報導，這名跨性別者尚未接受變性手術，平時有在服用抗雄激素藥來降低睪固酮，自成年以來，她每週會有四次隱藏生殖器，這種習慣經常使她痛苦難耐，但她始終在忍耐。

然而，在她最後一次「藏生殖器」時，卻不幸發生睪丸扭轉（Testicular torsion）意外，截斷了生殖器的血液供應，伴隨而來的劇痛讓她不得不前往醫院進行緊急治療，經診斷後必須摘除其中一顆已受創的睪丸。

這位跨性別者原本要求移除兩個睪丸，但在得知這將會導致未來無法生育後，她決定僅摘除一個。

有專家表示，儘管對於「藏生殖器」危險程度的研究很少，但這樣的動作確實會對睪丸造成明顯威脅，「睪丸若劇烈疼痛持續20分種以上，都必須立即報告醫生」。

這則案例由醫師德巴爾博（Clarence Debarbo）發表，他指出，這起病例凸顯變性婦女的一個問題，她們不願意為「隱藏生殖器」而帶來的疼痛就醫。

巴爾博也表示，許多年輕的跨性別者會希望隱藏睪丸或進行變性手術，但隨著年齡增長，許多跨性別者會期盼擁有自己的孩子，若不正視「睪丸扭轉」這一問題，未來可能會讓他們感到遺憾。

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