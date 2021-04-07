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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／前主播張愛晶接新北觀旅局長　張其強調任副秘書長

▲主播張愛晶接新北觀旅局長。（圖／翻攝自臉書）

▲前主播張愛晶接新北觀旅局長。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府7日發布人事調整，觀光旅遊局局長張其強調任副秘書長職務，所遺局長職缺由前新聞主播張愛晶接任，人事命令將於9日生效。

新北市政府發言人蔣志薇表示，新任副秘書長張其強資歷完整，在疫情期間仍能將新北歡樂耶誕城辦得有聲有色，創造十年來最多的到訪人次，並成功推廣「淡蘭古道」和「青春山海線」等旅遊品牌，侯友宜希望借重他的創意和溝通能力，協調、督導相關局處合作行銷新北市。

新任觀旅局長張愛晶進入新聞界20年，表現受到肯定，期間亦於實踐大學開設媒體與社會以及流行性商品行銷課程，理論與實務經驗兼具，希望藉由她的專長將新北市的觀光旅遊品牌推向國際。

▲▼新北市長交接典禮，觀旅局長張其強。（圖／記者林敬旻攝）

▲新任副秘書長張其強。（資料照／記者林敬旻攝）

【新任副秘書長簡介】
張其強（男，54年次）

學歷：
國立臺灣科技大學管理研究所碩士
私立淡江大學大眾傳播學系學士

經歷：
新北市政府觀光旅遊局局長
新北市政府新聞局局長
新北市政府顧問
臺北市政府顧問
桃園縣政府觀光行銷局局長

【新任觀光旅遊局局長簡介】
張愛晶（女，65年次）

學歷：
國立中山大學傳播管理研究所碩士
私立東吳大學中國文學系學士

經歷：
TVBS新聞台專任主播
TVBS新聞台兼任主播
實踐大學兼任講師
TVBS-N記者
東森新聞記者

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