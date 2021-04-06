BMW暴衝「撞爛嬰兒車」　2周大寶寶慘死！爸媽心碎：第1次全家出遊

▲英國一名男嬰出生僅2周，第一次與爸媽出門散步，竟慘遭撞死 。（示意圖／免費圖庫LibreStock）



記者吳美依／綜合外電報導

英國西米德蘭茲郡4日發生一起悲劇。一對18歲情侶趁著復活節假期，帶著出生僅2周的兒子夏藍（Ciaran Leigh Morris）出門散步，享受第1次全家出遊的時光，未料一輛BMW轎車竟突然衝上人行道，把嬰兒車猛力撞到雜貨店外牆上，當場變得「稀巴爛」，孩子也因此傷重不治。

《天空新聞》、《每日郵報》報導，34歲的詹姆斯（James Paul Davis）開車行經布朗希爾斯（Brownhills）的街道，因故擦撞另一台轎車，接著失控衝上人行道，釀成大禍。但是，他不僅沒有報警或下車查看，還立刻驅車逃逸。

此案發生在假期期間，震驚英國社會，許多民眾來到事故現場獻花致意。只見遭撞店家的金屬百葉窗依然扭曲變形，磚塊也仍散落一地。

A man has been charged after a two-week-old baby boy was killed when his pram was hit by a car, West Midlands Police have said https://t.co/MedOFn0BhM — Sky News (@SkyNews) April 5, 2021

警方5日表示，他們已經將嫌犯押回候審，並且提出危險駕駛致死、未投保駕駛致死、肇事逃逸等指控。據悉，詹姆斯預計6日上午首次出庭。

男嬰父母卡麥隆（Camaron Morris）和寇蒂（Codie Holyman）已經交往2年以上，他們一直非常期待迎接新生命，未料一家三口首次外出散步，竟遇上可怕劫難，從此天人永隔。

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