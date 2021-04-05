獨／機車我騎的！男友無照出車禍她為愛頂替　法官這招神解套

女子心疼未成年男友車禍要吃上無照罰單，竟頂替說車是她騎的。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

林姓女子讓未成年男友阿賢（化名）騎她的機車載她，路上發生車禍，小倆口受到輕傷。林女怕阿賢無照駕駛被開單，當場表示車是她騎的，遭檢警依頂替罪起訴。台中地院審結，認為阿賢在車禍中無須負刑事責任，林女頂多讓他免於被開罰單，罪證不足，判她無罪。全案可上訴。

判決書指出，林姓女子與小她幾歲、未成年的男友阿賢出遊，阿賢騎林女的機車載她行經太平區環中東路、育賢路口時，不慎從後方撞上一輛小客車，機車倒地，林女和阿賢都有受傷。警方獲報到場，並詢問林女與阿賢機車是誰騎的，林見男友都沒講話，為避免男友無照駕駛被罰並可免於過失傷害刑責，竟當場跟警方說「車我騎的！」事後被發現說謊，檢察官依頂替罪嫌起訴她。

林女在法庭上卻堅決否認有頂替，她辯稱，當時有一名警察幫男友酒測，另一位一邊製作現場圖一邊問是誰騎車，然後一直看著她。她當時有說不是她騎，可能誤以為警察是問車主是誰，她才說是還簽名。她確定員警拿綠色單子給她和小客車駕駛時，她就有說她不是駕駛人，沒有替阿賢頂替的動機。

法官從警方製作的「交通處理道路交通事故談話紀錄表」，林女現場有說「當時我直行環中東路行經上述地點，我在使用手機看地圖沒注意前方，抬頭時就撞到了。我是單手騎機車拿手機」等，並在上頭簽名。

阿賢也證稱，發生車禍後，我和女友受傷坐在人行道旁，有警察問誰是駕駛，女友就說是她騎的。但要酒測時，他有說車是他騎的，所以是他做酒測。可能是他未滿18歲，沒有駕照，女友才會頂替。

法官傳來處理員警了解後，確認阿賢在派出所員警第一時間到場時，就承認是他騎車，並完成酒測。交通隊10分鐘後到場，詢問2人是誰騎車，因阿賢都不說話，林女才說是她騎的。

法官認為，《刑法》第164條第1項之藏匿犯人或使之隱避罪中，犯人是指違反刑法之人，如果只違反行政罰，就不算是該法條所指犯人。阿賢無照騎車發生車禍，沒酒駕對方也沒受傷，林女也沒有要提告過失傷害，自然沒有任何刑事責任。林女最多只能讓阿賢免於行政罰，頂替罪罪證不足，判她無罪。

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