　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／畫面和旁白「對不上號」　陸官媒直指BBC涉疆報導不實

▲▼ 大陸官媒指控BBC涉疆報導不實 。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸官媒專訪新疆官員指控BBC涉疆報導不實 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

英國廣播公司新聞（BBC News）之前對於武漢「陰間濾鏡」報導爭議，引起中國大陸強烈不滿。近日，新疆維吾爾自治區黨委宣傳部副部長徐貴相，接受大陸官媒中國國際電視台獨家專訪也直言，「BBC來的時候他們希望我們能做一些協助，我們做最大努力去安排，請他們看新疆反恐和去極端化的展覽，去新疆伊斯蘭教經學院等地方」，「BBC還說這種安排「超出他們的想像」。最後，播出畫面根本對不上號。

大陸官媒《央視》也報導該則消息，徐貴相接受獨家專訪說，通過採取「請進來政策」，新疆敞開雙臂，歡迎外國記者進行實地採訪，他本人就曾接待過BBC的記者團隊並接受專訪，但最後播出的內容卻讓他十分驚訝，畫面和旁白根本不一樣。

▲▼ 大陸官媒指控BBC涉疆報導不實 。（圖／翻攝 央視）

▲新疆官員表示，用心安排BBC的採訪，他們臨走前表示「超出他們的想像」。（圖／翻攝 央視）

徐貴相表示，有些人說我們不允許西方記者來新疆，這是不存在的，因為新疆是中國的開放地區，我們一直抱著非常熱誠的、歡迎的態度，希望國外的媒體，包括西方的一些媒體都到新疆來看一看，從實際情況來看，有通過外交部等有關部門統一安排來新疆採訪的，也有自己來參訪的，不管是哪種管道來的，我們都是非常歡迎的。

徐貴相進一步說，（之前）BBC來的時候他們希望我們能做一些協助，我們徵求他們意見問希望到什麼地方去看，我們盡最大努力去協助，他們也講了一些地方，我們做了很多安排，包括請他們看新疆反恐和去極端化的展覽，去新疆伊斯蘭教經學院，包括到教培中心以及和一些群眾面對面地進行採訪，這樣的安排他們是很滿意的，走的時候還說這種安排「超出了他們的想像」， 比他原來設計的還要豐富。

▲▼ 大陸官媒指控BBC涉疆報導不實 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸官媒指控BBC涉疆報導不實 。（圖／翻攝 央視）

訪談期間，徐貴相也特地強調，「另外一點，我們也沒有對BBC的採訪有任何干預的行為。」

該節目記者也提問，「您跟他的對話後來用了多少，他用的哪一部分？ 您覺得真實地反映了您想說的意思了嗎？」

徐貴相回應，「對話沒有採用多少，關鍵的問題是在BBC這個節目當中播放的是教培中心正常的教學生活的畫面，但是配的解說詞卻是完全相反的，我認為這是矛盾的，而且是在欺騙觀眾認知，這個畫面和他的介紹是完全是對不上號的。」

最後，徐貴相直言，「所以我認為這個節目做得不成功，他們嚴重歪曲了事實，因為新疆的真實情況根本就不是他所說的那樣。」作為一個國際知名的大牌媒體，他這麼播出以後肯定對新疆是一個歪曲，也會嚴重誤導國際輿論，但我相信世界上還有很多有識之士，他們都有自己的客觀、理性、獨立的判斷。

ET快訊
鄉民炸鍋「拜託快派JR來」　日本交通大臣出手：將助台改善鐵路
一天增加2億元！衛福部太魯閣賑災專戶「捐款已破4億」
路上見378萬「一秒遠離公婆」　7千人跪見神格局：電話接到手
女友搭第8車廂重傷！男星奔醫院睹「超綠真相」心碎痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新疆前司法廳長被指「投靠東伊運」　想「獨立建國」成為領導人

影／畫面和旁白「對不上號」　陸官媒直指BBC涉疆報導不實

新疆破獲分裂國家犯罪集團　 教育廳長13年編印2500萬份暴恐教材

「瘋狂做人」六年不孕　檢查後「妻痛哭、夫崩潰」

美專家警告：利用台灣「戳北京眼」　讓台海非常危險

滑雪女墜池「水中痛苦掙扎10秒」　圍觀民眾只顧拍照沒人救

打輸遊戲不拿外賣　網咖男被外送員「6秒7拳」打到吐血

涉8.31未經批准集結　黎智英等人審前突認罪：歷史將判我們無罪

13歲少年偷手機「要870元才還」　失主真的給！結局感動網友

快槍獸男鑽籠性侵狗狗！　背後「狗爬式」硬來2分鐘全都錄

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

新疆前司法廳長被指「投靠東伊運」　想「獨立建國」成為領導人

影／畫面和旁白「對不上號」　陸官媒直指BBC涉疆報導不實

新疆破獲分裂國家犯罪集團　 教育廳長13年編印2500萬份暴恐教材

「瘋狂做人」六年不孕　檢查後「妻痛哭、夫崩潰」

美專家警告：利用台灣「戳北京眼」　讓台海非常危險

滑雪女墜池「水中痛苦掙扎10秒」　圍觀民眾只顧拍照沒人救

打輸遊戲不拿外賣　網咖男被外送員「6秒7拳」打到吐血

涉8.31未經批准集結　黎智英等人審前突認罪：歷史將判我們無罪

13歲少年偷手機「要870元才還」　失主真的給！結局感動網友

快槍獸男鑽籠性侵狗狗！　背後「狗爬式」硬來2分鐘全都錄

鄭南榕逝世32年　蔡英文籲：珍惜言論自由、辨識假訊息

喊話台鐵記取教訓徹底檢討　侯友宜：完善邊坡與軌道障礙物偵測系統

太魯閣奔喪專案「有13人申請」　4人已入境！

帛琉第3團才12人！擬「縮短檢疫天數」催買氣　業者：2人就可出團

最近讓妳感到焦慮的事情　這樣做就能完美解決

工程師大叔觀星變蘿莉之狼　國一女假睡避禍…遭打包再來一次

提升選手性別友善　全中運競賽場進行環境檢視

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

卡住了！餅乾龜倒栽蔥插石縫中　「美麗誤會」驚呆遊客

台鐵出軌50死　民眾黨成立交通黨部網羅民間意見監督執政

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

大陸熱門新聞

獸男鑽籠性侵狗狗！　2分鐘快槍全都錄

女遊客抱寵物逛野狼谷　貴賓狗狼群咬死

騎士硬過　頭部撞堆高機牙叉慘死

「瘋狂做人」六年不孕　妻痛哭、夫崩潰

13歲少年偷手機索200元　失主真的給

快訊／習近平哀悼太魯閣號出軌遇難者

高冷女神流出性愛片　釣出本人：直接找我玩就行！

打輸遊戲嗆外送員　網咖男被打7拳當場吐血

女墜池痛苦掙扎　圍觀民眾只顧拍照

3歲女童直墜11樓　靠雨棚奇蹟逃死

狗血劇情再現？ 結婚當天發現媳婦是親生女兒...結局還有神轉折

美專家警告：利用台灣「戳北京眼」很危險

長髮女全裸被虐到尿失禁　男女狂笑錄影：好噁

紐約客新封面「誤點」吳彥祖也分享

更多熱門

相關新聞

《人類減貧的中國實踐》白皮書公布：7.7億農村人口擺脫貧困

《人類減貧的中國實踐》白皮書公布：7.7億農村人口擺脫貧困

大陸國務院今（6）日發布《人類減貧的中國實踐》白皮書，闡述中共十八大後應對脫貧攻堅戰的歷程，同時分享人類減貧的中國探索和實踐及扶貧、脫貧的經驗和做法。白皮書全文共3萬餘字，強調大陸改革開放後，已有7.7億農村人口擺脫貧困、貧困地區農村人均收入（年）增長到12588元人民幣（約54128元新台幣）等減貧成就。

央視獨家曝光「山東艦航母內部」

央視獨家曝光「山東艦航母內部」

姪上清廉網「舉報貪官舅」

姪上清廉網「舉報貪官舅」

新冠醫療廢棄物去哪　北京直擊

新冠醫療廢棄物去哪　北京直擊

關鍵字：

涉疆報導BBC大陸央視徐貴相

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面