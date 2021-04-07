影／畫面和旁白「對不上號」　陸官媒直指BBC涉疆報導不實

▲ 大陸官媒專訪新疆官員指控BBC涉疆報導不實 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

英國廣播公司新聞（BBC News）之前對於武漢「陰間濾鏡」報導爭議，引起中國大陸強烈不滿。近日，新疆維吾爾自治區黨委宣傳部副部長徐貴相，接受大陸官媒中國國際電視台獨家專訪也直言，「BBC來的時候他們希望我們能做一些協助，我們做最大努力去安排，請他們看新疆反恐和去極端化的展覽，去新疆伊斯蘭教經學院等地方」，「BBC還說這種安排「超出他們的想像」。最後，播出畫面根本對不上號。

大陸官媒《央視》也報導該則消息，徐貴相接受獨家專訪說，通過採取「請進來政策」，新疆敞開雙臂，歡迎外國記者進行實地採訪，他本人就曾接待過BBC的記者團隊並接受專訪，但最後播出的內容卻讓他十分驚訝，畫面和旁白根本不一樣。

▲新疆官員表示，用心安排BBC的採訪，他們臨走前表示「超出他們的想像」。（圖／翻攝 央視）

徐貴相表示，有些人說我們不允許西方記者來新疆，這是不存在的，因為新疆是中國的開放地區，我們一直抱著非常熱誠的、歡迎的態度，希望國外的媒體，包括西方的一些媒體都到新疆來看一看，從實際情況來看，有通過外交部等有關部門統一安排來新疆採訪的，也有自己來參訪的，不管是哪種管道來的，我們都是非常歡迎的。

徐貴相進一步說，（之前）BBC來的時候他們希望我們能做一些協助，我們徵求他們意見問希望到什麼地方去看，我們盡最大努力去協助，他們也講了一些地方，我們做了很多安排，包括請他們看新疆反恐和去極端化的展覽，去新疆伊斯蘭教經學院，包括到教培中心以及和一些群眾面對面地進行採訪，這樣的安排他們是很滿意的，走的時候還說這種安排「超出了他們的想像」， 比他原來設計的還要豐富。

▲大陸官媒指控BBC涉疆報導不實 。（圖／翻攝 央視）

訪談期間，徐貴相也特地強調，「另外一點，我們也沒有對BBC的採訪有任何干預的行為。」

該節目記者也提問，「您跟他的對話後來用了多少，他用的哪一部分？ 您覺得真實地反映了您想說的意思了嗎？」

徐貴相回應，「對話沒有採用多少，關鍵的問題是在BBC這個節目當中播放的是教培中心正常的教學生活的畫面，但是配的解說詞卻是完全相反的，我認為這是矛盾的，而且是在欺騙觀眾認知，這個畫面和他的介紹是完全是對不上號的。」

最後，徐貴相直言，「所以我認為這個節目做得不成功，他們嚴重歪曲了事實，因為新疆的真實情況根本就不是他所說的那樣。」作為一個國際知名的大牌媒體，他這麼播出以後肯定對新疆是一個歪曲，也會嚴重誤導國際輿論，但我相信世界上還有很多有識之士，他們都有自己的客觀、理性、獨立的判斷。