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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／新冠醫療廢棄物去哪了　北京直擊1400度「高溫毀滅」

記者陳政錄／北京報導

新冠肺炎疫情爆發，中國大陸北京市一天可產生超過150公噸的醫療廢棄物，背後的處置環節，堪稱默默付出的無名英雄。《ETtoday新聞雲》特派員帶您罕見直擊，北京唯一經營涉疫醫療廢棄物處置台商的作業現場，透過1400度、1100度高溫的兩次焚燒「毀滅」，杜絕二次汙染，還能將殘渣回收再利用。

市調機構智研諮詢統計，自2011年以來，大陸醫療廢棄物產生量逐年增長，於2017年突破每年200萬噸，整體市場規模已近90億元；疫情影響下，估2020年大陸新增口罩垃圾產量約16.2萬噸，這些高風險廢棄物的處置，可以說是一點都不能馬虎。

▲▼北京潤泰環保，醫療廢棄物處置。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼每日的醫療廢棄物送進廠區內，到焚化爐焚燒。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北京潤泰環保，醫療廢棄物處置。（圖／記者陳政錄攝）

《ETtoday新聞雲》特派員近日走進北京唯一一家合法醫療廢棄物處置中心—潤泰環保（通州）公司，這裡距離市中心約50公里，地處北京、河北、天津三地交界，每天能接收處置北京市140到160噸的醫療廢棄物，其中涉疫情有關垃圾約60到80噸；除少量北京市政府自行處理外，全市8成以上的醫療廢棄物，包括防護服、疫苗針頭、口罩，醫院和隔離點產出垃圾，都會送到場內四座，採迴轉窯焚燒技術的焚化爐內進行「高溫毀滅。」

在經過窯頭乾燥（800℃）、熱解焚燒（1400℃）、燃燼（1100℃），完成廢棄物減容、減量處置過程後，焚燒殘渣率僅為13%，此外，整套系統中後段還有極為重要的「煙氣極冷降溫系統」，可控制燃燒後溫度在1秒內，從650℃急冷至180℃，避免戴奧辛等有毒物質凝結；整個流程依照高環保標準設計，最後，焚燒底渣、飛灰、廢水還能再利用來製磚，以及當作水泥建材、工業用水使用。

▲▼北京潤泰環保，醫療廢棄物處置。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北京潤泰環保焚化爐採迴轉窯焚燒技術，包含有進料機、迴轉窯、二燃室、降溫塔、換熱器、急冷塔、除塵室、洗滌塔等多道工序，最後才由煙囪排出所剩不多的水蒸氣。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北京潤泰環保，醫療廢棄物處置。（圖／記者陳政錄攝）

公司總經理曾建華2003年就曾在台灣，經手SARS疫情期間的台北「和平醫院」的醫療廢棄物處理，後隨集團赴陸設廠，他回憶新冠肺炎疫情爆發以來，北京遭遇初期外省市傳入、新發地市場，和去年底本土疫情再次復發等，幾次較嚴峻的挑戰。

 談到印象最深刻的新發地疫情，曾建華說，由於市場第一周即斷水斷電，待疾控人員調查完畢，武警、環衛工人、潤泰員工進場清運時，儲存近千噸的牛羊豬禽肉、蔬果食品等，基本上已經「腐熟」了，作業難度相當大，耗費了近20日，不眠不休，才運輸、處置完畢。

副總經理鄭元興透露，其實若以總量來看，上醫院的民眾減少，疫情期間的醫療廢棄物並不會比過去多，但為做好隨時接收、即時處置的準備，去年3月，工廠第二期工程已投入使用，等於兩個廠一共四個窯，24小時不間斷運作。

他表示，得益於嚴謹的標準作業、消毒規範，一年多來沒有員工染疫，員工人數也在此期間，增加了約50人，以應對應急需求。他說，疫情嚴峻的時候，考量員工家庭安全，大家幾乎都是以住在員工宿舍為原則，並定時用次氯酸鈉消毒廠區。

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▼北京潤泰環保焚化爐，用於醫療廢棄物處置。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北京潤泰環保，醫療廢棄物處置。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北京潤泰環保，醫療廢棄物處置。（圖／記者陳政錄攝）

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