央視獨家介紹山東艦內部　「武器部門」萬發炮連環射

▲解放軍山東艦航母內部央視首度曝光 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸第一艘自製航母山東艦曾公開外部畫面，大陸官媒《央視》近日首次披露航母內部珍貴畫面。報導內容顯示，山東艦高二十層樓，擁有三千多個船艙，剛上船的新兵必須摸清楚方位否則會迷路。另位，山東艦上神秘的「武器部門」也首度曝光

▲解放軍山東艦航母內部駕駛室。（圖／翻攝 央視）

航空母艦是一種以艦載機為主要作戰武器的大型水面艦艇，目前，解放軍海軍已擁有兩艘航母遼寧艦和山東艦，其中遼寧艦是由烏克蘭的瓦良格號航母改造而來，而山東艦是第二艘航空母艦，也是大陸首艘國產航母。 從2013年開工建設，經六年時間到2019年交付海軍。

根據報導介紹，山東艦高度是二十多層樓那麼高，長度三百多米，整個面積能達到三個足球場那麼大。船上一共有三千多個船艙，一天睡一個船艙，輪一圈下來大概需要十年。 所以上船之後的新兵，第一課就是要記住自己的房間在哪兒，以免迷路。

▲山東艦艦載殲15的機庫。（圖／翻攝 央視）

報導也介紹，山東艦艦載機機庫上有一個能夠活動的平台，也就是殲15的機庫。戰機停放在平台上後，平台可以活動升降到機庫旁邊，戰機可以直接開進機庫。機庫是在飛行甲板之下，主要用來停放艦載機和從事機務維修相關工作。

另外，山東艦包括遼寧艦在內的航空母艦，有一個非常標誌性的滑躍甲板的傾角，可以看到一個漂亮的弧線。 這個弧線它的夾角度數是傾角14度，這是經過無數次的計算，最終得出的一個最佳方案。

▲山東艦「武器部門」的反導艦炮。（圖／翻攝 央視）

這次山東艦的武器部門也「罕見曝光」，海軍山東艦武器部門三級軍士長王玉偉介紹反導艦炮。主要用於攔截反艦導彈，特點是發射速率高，一分鐘可以達到近萬發，所以也被形象地稱為「萬發炮」。 武器系統是航母的末端防禦手段，主要用於打掉突破艦載戰鬥機和航母屬艦的「漏網之魚」。

報導還公開山東艦的駕駛室、山東艦內部還設有圖書館，艦上物資供應充足。海軍山東艦通信部門中士李佳表示，山東艦也有圖書館、郵局。艦上還有超市，貨架上物品的擺放，雖算不上琳琅滿目，但是「麻雀雖小，五臟俱全」，艦員們可以在這裡買到一些基本的生活用品，很受大家歡迎。

▼ 山東艦航母內部生活物資首度曝光 。（圖／翻攝 央視）