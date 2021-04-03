陸十四五規劃重環保　台商關注「碳排放交易」

▲大陸越來越重視企業污染排放問題。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／北京報導

在新冠肺炎疫情爆發後，中共總書記習近平「拯救氣候的雄心」，被眾多外媒視為中國大陸提升國際地位的一個重要支柱，十四五規劃就將「環保」納為重點項目。其中，諸如二氧化碳等汙染排放要求、環境基礎設施建設等，將深刻影響過去以製造業為主的台商，在大陸的發展佈局。

據大陸第十四個五年規劃（簡稱「十四五」）和2035年遠景目標，強調生態文明建設實現新進步，要求單位國內生產總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低13.5%、18%，主要污染物排放總量持續減少，森林覆蓋率提高到24.1%等，並對細顆粒物（PM2.5）和臭氧（O3）控制，以及污水、垃圾、固廢、危廢、醫廢處理處置設施和監測監管的基礎設施體系，都做出相應部署。

▲江蘇一間台商斥鉅資打造汙水處理系統。（圖／記者陳政錄攝）

十四五還進一步提出，大陸碳排放將於2030年前達到峰值，並在2060年前實現碳中和，推動落實聯合國氣候變化框架公約及其巴黎協定，積極展開氣候變化南南合作等。

對於主營醫療、工業廢棄物處理的台資企業潤泰環保來說，大陸注重綠色發展將加速企業的提質改造。公司副總經理鄭元興表示，十四五的重點就是節能減碳，針對6種氣體排放量降低，而二氧化碳是最主要的部份，「碳排放交易」在大陸也受到關注。

▲廢棄物處置、工廠排汙成為台商在大陸投資布局的重要課題。圖為台商工廠內，處置醫療廢棄物的焚化爐。（圖／記者陳政錄攝）

他表示，有鑑於大陸政策走向，廠區內焚化爐等設備近期一直在進行修改，包括節能、參數優化等，目前在原有的排放標準下，燃燒處置量已經可以增加30%左右。

事實上，除氣體排放外，大陸官方近年也積極打擊長三角等地區的汙水排放問題，台商大本營江蘇省昆山市，更曾考量要求企業全面停產，影響甚大；在2019年底一場台灣媒體參訪江蘇省的台商的活動中，江蘇台商就特別著重介紹廠內的汙水排放整治、再利用成果，有台商表示，廠區光汙水整治設備的投入，成本就超過億元。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以