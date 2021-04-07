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別進入大型車視野死角！　屏東警分局舉辦安全駕駛座談

▲屏東警分局舉辦大型車輛司機及業者座談，減少事故發生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東警分局舉辦大型車輛司機及業者座談 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣2020年共發生500件大型車輛交通事故，造成4人死亡，今年至3月止已發生2件死亡事故，有鑑於大貨車、聯結車等大型車輛佔有體積優勢，一旦發生交通事故，往往造成其他用路人嚴重危害，屏東警分局分區邀集大型車輛司機及業者舉行座談，以減少事故發生，保障民眾生命財產安全。

▲屏東警分局舉辦大型車輛司機及業者座談，減少事故發生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東警分局舉辦大型車輛司機及業者座談，減少事故發生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼大型車輛內輪差、入口加裝警示燈。

▲屏東警分局舉辦大型車輛司機及業者座談，減少事故發生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

依據屏東縣2020年交通事故統計資料，全縣共發生500件大型車輛交通事故，其中死亡事故有4件；傷事故有438件；A3類財損事故有58件，而今年至3月底止，已發生2件大型車死亡交通事故。

為降低大型車輛交通事故發生率，屏東警分局除積極向民眾宣導，更針對大車駕駛舉辦交通安全講座，日前廣邀萬丹地區有大貨車、聯結車的企業及公司，由劉清俊分局長主講大型車輛安全駕駛座談。

劉分局長利用近期轄內大型車輛交通事故案例影像，分析事故肇因及預防方式，強調大型車輛於轉彎前務必先「減速與暫停」，並善用「視野輔助系統」，確保車側淨空後再進行轉彎動作，並籲請各公司企業應在大型車出入口加裝明顯警示燈號，用以提醒用路人車輛出入，以策安全。

會中，與會代表提出相關道路改善建議事項，警方也承諾將會同路權單位辦理會勘，以確保交通安全。

警方表示，避免大型車輛交通事故，除大車駕駛遵守道路交通規則外，用路人也需有「防禦駕駛」的觀念，行駛於道路遇大型車輛應盡量避讓、保持安全距離，切勿與其爭道，就可減少車禍事故發生。

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