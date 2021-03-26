獨／高雄輕軌屢遭撞！通車7年29件交通事故　這件賠償破百萬　

▲高雄輕軌大環南段自1月12日通車後，已發生3件擦撞事故。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌二階大環南段自1月12日通車後，屢傳機車違規撞上輕軌列車，截至3月25日，已發生3起車禍，且都是民眾違規。據統計，高捷輕軌自2015年通車以來，共發生29件交通事故，其中賠償金額最高的是在2018年，一輛貨車違停在輕軌運行軌道內，造成車廂撞擊破大洞，賠償金額破百萬。

高捷公司表示，25日下午4點15分，一輛輕軌列車從C34五權國小下行往C33衛生局站方向行駛時，於四維路口遭機車擦撞，車上8位乘客無人受傷，並請旅客前往其他車站或改搭其他交通工具。

▲劉姓婦人未注意號誌狀況，撞上輕軌列車頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，車禍起因於一對年約60幾歲的劉姓夫妻，騎乘機車雙載，經過四維二路與凱旋路口時違規右轉，經調閱路口監視器了解，為劉姓婦人不熟悉燈號，且未聽見輕軌提示燈，見紅綠燈轉綠後立刻右轉，一頭撞上輕軌列車車頭，車禍造成劉姓婦人眼角擦傷送醫治療。全案將依道路交通管理處罰條例第48條1項2款，不依標誌、標線、號誌指示，處六百元以上一千八百元以下罰鍰。

另外，事故也造成輕軌列車外觀受損，高捷公司初步檢視，擦傷部分位於車頭前側和側邊，至於列車內部狀況還需進一步測試。據了解，若車身損傷不嚴重，不至於需更換西班牙原廠新品的話，劉姓婦人最少恐怕也得賠償10萬元，不過詳細金額可能要等1個月後，事故釐清報告出爐，高捷公司才能向劉姓婦人求償。

據了解，此次車禍雖造成列車側身擦傷，但後續賠償並不算太高，但若是一不小心撞上玻璃、門或是板金，恐怕真的就得面臨高價求償。

▲▼一輛中油公務車在2018年3月6日違停在輕軌運行軌道，造成車廂破大洞。（圖／翻攝自爆料公社）

高捷統計，高雄輕軌第一階段自2015年通車後，交通事故(人+車)共計29件，其中最高理賠金額是在2018年3月6日，中油探勘事業車違停在輕軌運行的前鎮街與凱旋路黃線範圍內，造成車廂撞擊破大洞，賠償金額破百萬；至於其他案件，最低金額位在數千至數萬元也有，為小範圍修補。

▲高雄輕軌大南環段通車第2天就遭撞，賠償金額38萬元。（資料照／記者許宥孺翻攝）

高捷表示，就輕軌二階大南環段通車後，近期3起車禍賠償仍在處理中，已知第1起賠償金額為38萬元，之前的案子都已經繳清，如有拒繳情形，高捷公司會走法律途徑辦理。

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