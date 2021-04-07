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國民黨團動員要求林佳龍「立刻下台」　費鴻泰怒嗆：你好意思站在這裡嗎

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 運安會主委楊宏智 國民黨團 洪孟楷 詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林佳龍赴交通委員會備詢，國民黨團發出甲級動員。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，釀50死逾200傷，交通部長林佳龍宣布請辭，林佳龍7日赴立法院交通委員會進行專案報告並備詢，國民黨團也發出甲級動員，要求成立調閱小組，並要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍立即下台，總召費鴻泰嗆聲林佳龍「你好意思站在那裡嗎？你就是加害者啦！」

國民黨立委洪孟楷質詢時，質疑林佳龍是否「越級」先向蔡英文請辭，林佳龍表示，他同時跟蘇院長、蔡總統口頭請辭，至於書面辭呈昨日已向行政院長蘇貞昌提出。不過，洪孟楷再拿出台鐵與承包商合約，明定應設置防護措施，但卻沒有做到，痛批除承包商外，設計、監造商也沒有盡督導之責，且交通部有編列安全維護的預算，卻仍放任工地，沒有設置安全維護措施，釀成一連串的人禍。

在洪孟楷質詢後，國民黨團書記長鄭麗文高喊「政府殺人、立刻下台」，總召費鴻泰更怒嗆「林佳龍你好意思站在那裡嗎？趕快下台啦！林佳龍你好意思嗎？你就是加害者啦！」

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