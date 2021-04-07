太魯閣號讓「民進黨現形了」？　邱毅酸：台灣人只吃蔡英文那套

▲蔡英文。（圖／蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台鐵太魯閣號出軌意外釀50死，逾200人受傷，朝野喊話政府改革台鐵的聲浪不斷。對此，前立委邱毅諷「民進黨現形了」，從蔡英文的冷血冷漠到網軍的顛倒是非，有人哭著說想狠狠揍蔡英文，也有人說民進黨這回該垮台了吧，但是他的好朋友前立委蔡正元更「樂觀」的期待「覺醒的台灣人不吃這一套」。

邱毅在臉書表示，過去在主持人李濤夫妻的節目「2100全民開講」，是存在幾個特點的；一是那時網路還不盛行，也不存在有組織有系統的網軍。二是那時台灣人民還沒被教育、媒體完全污染，基本上還有是非黑白的堅持。三是李濤是TVBS總經理，他可以抗拒來自陳水扁的政治壓力，支持我每天在他的平台上揭弊。四是我當時是立委，而且是影響力最大的立委，白天在立法院質詢，晚上到「2100全民開講」揭弊，雙管齊下形成綜效。五是國民黨前後任主席連戰和吳伯雄，秘書長吳敦義全力支持。六是民眾保持街頭抗爭的熱情和動能，媒體也有專業良心和道德勇氣，使他的揭弊效果能擴張到極致。

然而，邱毅感嘆十多年過去，台灣環境變了，人的良心也變了，媒體環境已大異於前，李濤夫妻退休了，自己也呈半隱退狀態。現在民意代表爆料求得是曝光，根本沒有堅持揭弊的勇氣與耐力。

邱毅認為，這種環境，這種社會，這種心態，只怕人民是很難覺醒的，既然不想醒不願醒，他們就永遠只會吃蔡英文那一套。他也說，蔡正元的殷殷期待，最後恐怕還是要失望的！

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