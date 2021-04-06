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運安會13頁報告完整看　太魯閣號停格在「09：28：47」

政治中心／綜合報導

台鐵408次太魯閣號2日發生出軌意外，造成50人罹難(含司機員與助理司機員）、211人受傷。運安會6日公布13頁的調查報告指出，司機直到事發前4秒仍踩最大剎車，最後列車停格在在上午9時28分47秒。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

台鐵408車次太魯閣號2日由樹林開往台東，共計8節車廂，載有494名乘客及4名台鐵人員，經和仁到崇德間之東正線(海側），進入清水隧道北口前（里程51K+420），撞及一已滑落軌道上的工程車，造成列車出軌。

運安會6日召開事故重建說明會，根據運安會公布的太魯閣號行車紀錄影像顯示，列車撞擊軌道上的工程車後，車頭左偏衝進隧道。第8車（車頭）距隧道北口約320公尺後停止，其中第3車廂至第8車廂停止於隧道內。該列車8節車廂全部脫軌、第8車廂左側全毀、第7車廂嚴重扭曲變形，並與第6車廂脫接，第6、5及4車廂嚴重變形，其中一具轉向架卡滯於東側隧道壁與第6車廂間。

根據列車自動防護系統顯示的紀錄，司機員直到事發前4秒，仍踩著最大煞車，最後列車停格在上午9時28分47秒。根據列車自動防護系統解讀，紀錄停止前2秒（上午9時28分45秒），列車時速為126公里，並開始降速，紀錄停止時列車時速則為121公里。

運安會主委楊宏智表示，在第4節車廂中掌握證物 ，並根據蒐集到各種影像進行比對精確算出角度位置，計算工程車滑入軌道，離太魯閣號撞上工程車的事發時間僅1分多鐘，數據顯示「司機員有踩了緊急煞車」，且旅客也表示司機有緊急鳴笛，而鳴笛有兩個意思，一是警告車內乘客可能有狀況發生，二是對外的處置，類似緊急求救，而司機員「緊急煞車及鳴笛」兩件事都同時做到了。

▼運安會報告。（圖／運安會提供）

▲▼運安會報告。（圖／運安會提供）

▲▼運安會報告。（圖／運安會提供）

▲▼運安會報告。（圖／運安會提供）

▲▼運安會報告。（圖／運安會提供）

▲▼運安會報告。（圖／運安會提供）

▲▼運安會報告。（圖／運安會提供）

▲▼運安會報告。（圖／運安會提供）

▲▼運安會報告。（圖／運安會提供）

▲▼運安會報告。（圖／運安會提供）

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