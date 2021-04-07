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台鐵公司化7層面規劃曝！改制擬「鬆綁費率管制」票價恐漲

▲台鐵意外事故台東兩家人先悲後喜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台鐵發生出軌意外。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵發生嚴重出軌事故，引發外界質疑「台鐵應公司化」，不少立委、民眾都認同此改革方向，交通部初步規劃7大方向，盼透過進一步的組織改造台鐵。改制後在保障弱勢民眾的權益與交通平權之前提下，討論費率管制之合理性並評估鬆綁，換言之，車票價格可能上漲。

交通部表示，台鐵過去透過企業化經營，改革票務系統、推動資產開發。然而，台鐵之組織文化仍待調整，盼透過進一步的組織改造，解決台鐵組織管理、營運財務、安全管理問題，精進營運安全，提升整體效能，讓營運財務更健全、覓才留才更有彈性。

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交通部指出，國內外組織改造，一般分為營運結構調整（企業化）、公司化，以及民營化釋股三型態。交通部成功推動公司化或民營化的案例很多，公司化包括中華郵政公司、台灣港務公司、桃園國際機場公司等；民營化則包括中華電信、陽明海運等。

對於台灣鐵路管理局之組織改造，現階段建議可評估以公司化為優先選項，朝國營公司的組織架構發展，並在與員工及工會取得共識的前提之下，進行各項公司化組織改造之工作。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 太魯閣號重大事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍支持台鐵公司化。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部針對「台鐵公司化」7大層面規劃：

一、財務負擔層面：
1、由政府補貼政策性財務負擔，包括老人、身心障礙半價優待、偏鄉與服務性路線及小站補貼，以及其他政策性負擔。
2、由政府承接歷史性財務包袱，包括員工退撫金、長短期債務，以及優惠退休加發薪額。財源包括：政府分年編列預算；政府設立「台灣鐵路管理基金」，並由政府編列提撥部分基金預算；以及非營業用資產活化及處分收入。
3、政府負擔鐵路基礎設施之建設與主要更新及維護項目之經費。
4、資產開發更具彈性，增加收入。

二、勞工權益層面：
1、政府承諾於改制期間不裁減任何員工；改制後原有員工權利義務不變，並給予員工退休優惠條件。
2、持續落實與工會協商簽訂團體協約之機制。
3、設計合理的組織條例及國營公司架構，要求配置合理的公司員額及人力規模，並善用附屬事業進行多元人才進用及培訓。

三、營運監理與安全管理層面：
1、全面落實專責軌道監理機構之業務。
2、規劃成立國營公司區域營運部門及一級安全管理業務單位。
3、落實專責鐵道科技研發與認證機構之營運，推動鐵道科技產業之發展。

四、服務提升層面：推動營運服務多元化，全面檢討全國各區域與城際運輸和客層需求，提升多元化的鐵路運輸服務。在保障弱勢民眾的權益與交通平權之前提下，討論費率管制之合理性並評估鬆綁，健全台鐵公司財務。

五、法制環境層面：與台鐵工會協商，研擬公司化改制之基本要件及立法，納入《鐵路法》、《交通部台灣鐵路管理局組織條例》，以及《台灣鐵路股份有限公司條例》，依序完備立法程序。

六、資產活化層面：
1、營業車輛、一等站以上車站之土地及建物，以及台北、高雄和花蓮機廠，均作價轉投資公司財產，其餘營業用資產均歸屬政府所有。惟於國營期間20年內，歸屬政府之營業用資產，均以無償方式提供使用。
2、非營業用資產之活化及處分收入，依《台灣鐵路股份有限公司條例》規定之比例，提撥繳回「台灣鐵路管理基金」。

七、投資獎勵層面：所有作價轉投資公司之土地及房屋賦稅，均應予免納

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