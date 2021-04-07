川普富豪榜「暴跌近300名」　當4年總統身價縮水11億美元

▲川普擔任總統4年任期中身價大跌11億美元。（圖／路透）

記者陳怡靜／綜合報導

富比世（Forbes）6日公布2021年全球富豪榜，億萬富豪進榜數更是創新高，不過美國前總統川普卻從榜上暴跌近300名，富比世也分析，川普4年任期共損失了約11億美元（約新台幣313億元），身價縮水了將近三分之一。

綜合外媒報導，富比世6日公布的最新全球富豪榜中，雖然2020年全球受新冠肺炎疫情肆虐，許多產業經濟被打亂，不過股票市場創新高，富比世全球富豪榜人數仍破紀錄，共有2755人上榜，較前一年增加660人，其中493人是新進富豪。

不過川普卻在成了輸家之一，雖然仍是榜上有名，但是名次大退將近300名，從去年的1001名跌落至1299名。富比世指出，川普任內推行減稅、刺激經濟，4年任期下來反而讓他財產大縮水。川普上任之初身價35億美元（約新台幣996億元），4年後卻大降至24億美元（約新台幣683億元），損失11億美元。

富比世分析，川普身價大跌的主因是他上任後拒絕出售名下資產，錯失了在市場上獲利的好機會，被形容是「嚴重失算」，若是他在上任第一天就賣掉所有資產，繳納最高額的資本利得稅，再將所得款項投入標普500指數基金中，今天他的身價絕對能比現在高出16億美元（約新台幣455億元）。

▲川普一棟位在紐約第五大道上的大樓，過去4年市值大跌2.17億美元。（圖／翻攝自Google Maps）

據英國《獨立報》（Independent）報導，川普投資的飯店和高爾夫球場近年也面臨困境，位在紐約第五大道上的一棟大樓過去4年市值掉了2.17億美元（約新台幣61.7億元）、華爾街40號的川普大樓則掉了1.95億美元（約新台幣55.4億元），是他所有資產中損失最慘重的兩項。