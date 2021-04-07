川普富豪排行「倒退」300名！身價慘跌11億鎂　當總統4年損失慘重

▲《富比世》指出，川普就任總統4年以來身價大跌11億美元。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國《富比世》雜誌日前公布2021年全球富豪排行榜，即便因全球新冠疫情來襲，但股票市場熱絡，使今年共有2755名億萬富豪、其中493人還是新進富豪；不過美國前總統川普卻在今年的排行中成為輸家，名次大倒退近300名，光是4年任期內就損失11億美元、身價縮水3分之1。

作者指出，雖然川普的身價比前一年還要高，但因為錯失拋售財產獲利的大好時機，且旗下高爾夫球場、飯店面臨經營困境，根本是「重大失算」，加上其他富豪的財產大增值，才會造成其排行從去年的1001名落後至今年的1299名。

根據英媒《衛報》報導，雖然川普在任期內屢次藉由推行減稅來達成刺激、活絡經濟的目的，但4年來的任期卻反而造成自身財富縮水，其身價從上任之初的35億美元跌至24億美元，而同期的美股標普500指數卻大漲70%。

作者在該文中分析，若川普就任第1天就賣出所有資產，並且完成繳納最高額資本利所得稅，將剩餘所得投入其所追蹤的標普500指數基金，則今日川普身價將反而高出16億美元。

另外，英媒《獨立報》也指出，川普位在紐約第五大道的某棟大樓市值4年以來蒸發2.17億美元、位於華爾街40號的川普大樓市值4年來蒸發1.95億美元，成為損失最為慘重的2項資產。

據悉，即便川普卸任至今已超過2個多月，共和黨內仍有6成黨員支持其再戰2024年總統大選。

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