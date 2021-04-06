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喬治亞州修訂新選舉法　美參院共和黨領袖警告：企業離政治遠一點

▲▼共和黨參議院領袖麥康諾（Mitch McConnell）。（圖／路透）

▲共和黨參議院領袖麥康諾警告可口可樂、MLB等商業圈巨擘，別進來政治圈攪亂。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

喬治亞州的選舉法長久以來被批評為，刻意設下重重門檻限制少數民族與窮人投票的惡法，如今終於要推動建立起新的選舉法。然而代表保守派發出反對聲音的參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），於5日警告，這場政治辯論美國企業的CEO們最好不要進來攪亂，不然後果會非常嚴重。

路透社報導，共和黨與美國許多企業已是老盟友，但喬治亞州新選舉法的設立上，雙方的意見開始出現更嚴重的分歧。麥康諾警告，「我給美國企業CEO們的建議是，遠離政治。不要在這場大戰中選邊站。」

麥康諾在他的選區肯塔基州舉辦這場記者會，「如果企業成為那些違憲試圖劫走我們國家的極左分子的工具的話，將會引來嚴重的後果。」

美國大企業與共和黨的關係在川普政府當選總統後開始走下坡，而共和黨專注在限縮投票權利上，也使得許多擁抱多元化工作環境的大企業開始選擇遠離。

喬治亞幾個事業體巨大的企業主包括可口可樂，以及達美航空（Delta Air Lines），都表達對共和黨籍州長坎普（Brian Kemp）簽署的法律有所不滿。美國職棒大聯盟（MLB）則將2021全明星賽撤出喬治亞，另選其他州舉辦，因為喬治亞州的法律在大選時對缺席投票的身分認證查核過於嚴厲，還禁止對排著冗長隊伍準備投票的選民們販售食物和水，否則就被視為「犯罪」。

麥康諾對企業的政治表態相當不齒，並認為企業進到政治議題中攪和，實在無可取之處。

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