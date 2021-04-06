川普再戰2024？　共和黨驚人民調：6成黨員還挺他

▲民調顯示，高達6成共和黨人支持川普再戰2024。（圖／路透）

記者陳怡靜／綜合報導

美國前總統川普已卸任2個多月，仍獲得死忠川粉支持，還是共和黨內最受歡迎政治人物。最新民調顯示，高達8成共和黨支持者仍對他有好印象，甚至有6成共和黨人，支持他再戰2024總統大選。

據路透社報導，大批川粉在1月6日攻占美國國會掀起暴動，釀5死數十人受傷，當時輿論和媒體都認為是川普透過言論煽動，就連共和黨內大老也認為他應負責。不過事件落幕後，川普盟友和右翼媒體將此事形容為左派陰謀和非暴力示威，更有一半以上的共和黨人相信這項論點。

據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調指出，有55%共和黨受訪者相信，國會暴力事件是左派人士所為，故意要讓川普難看；有60%共和黨人主張，川普的勝選結果被偷走了。不僅如此，有80%共和黨人士對川普仍保有好印象，更有60%人支持他再戰2024，川普仍是共和黨內最受歡迎的政治人物。

▲ 川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

若是將民主黨人士和中間選民意見納入，高達80%的民主黨選民、60%的中間派選民不認同國會事件為和平抗爭，59%的美國選民認為川普應對國會暴力事件負部分責任，只有30%的共和黨人同意這項觀點。

路透社在3月30、31日用線上方式針對全美國民眾進行調查，共獲得1005人的回覆，其中包含451位民主黨人、379位共和黨人、119位中間選民，誤差值約在正負3.5個百分點。

對此，美國范德比大學（Vanderbilt University）政治學者約翰（John Geer）表示，共和黨人有自己對事實的解釋觀點，這是嚴重的問題，「因為民主需要問責機制，問責則需要證據。」

南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）情報項目負責人蘇珊（Susan Corke）直言，川普和共和黨人拒絕承認此事，會增加類似事件發生的可能性，或是讓這種行為正常化，「我認為我們將會看到更多的暴力。」

曾為競選美國總統的前佛州長傑布布希（Jeb Bush）擔任發言人的米勒（Tim Miller）則說，共和黨人評估過，必須盡可能地贏得川普選票才有機會獲勝，獲得川粉支持才是重新成為國會多數的方式。

共和黨籍印第安納州聯邦眾議員吉姆（Jim Banks）上周提及，共和黨必須在2022年期中選舉前迎合以川粉為主的藍領階級，「因為不滿川普的影響而換掉藍領階層支持者，這種想法是錯的。」