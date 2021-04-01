兒媳暗示2024大選　川普要「挽救美國」　慘遭臉書封殺

▲最新民調顯示，前總統川普在2024年大選共和黨黨內提名中非常受歡迎。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國前總統川普近期受訪表示，有「希望」2024年再次競選總統，挽救拜登失敗政策，也將在近期舉辦大型集會活動凝聚支持者。這起舉動卻立即遭到臉書封殺，一切相關影片及發文都被移除，訪談者兼兒媳蘿拉川普（Lara Trump）也收到警告郵件。

川普30日接受兒媳婦蘿拉自製網路節目「正確觀點」（The Right View）訪談，重申自己對未贏得2020年大選的不甘與憤怒，並批評現任總統拜登失敗政策。

兒媳蘿拉趁機詢問，「還有個大家都想知道的問題，我知道你還沒準備好，但是否有希望2024年再次看到川普競選總統？」

川普並未正面回答問題，「我想告訴大家，的確有希望，我們都愛這個國家，也欠它很多，所以得回來幫助它」，自己執政時一切都很好，包括與伊朗、中國、北韓的關係，比現任拜登政府好非常多。他表示，團隊將在不久後舉行大型集會活動，希望能帶給民眾希望與凝聚力，且將想說的話傳達出去。

蘿拉於影片結尾重申，「我們很可能在2024年看到川普再次競選，女士們先生們，請大家繼續關注，敬請期待。」訪談影片也在同日發布於蘿拉各社群網站上。

臉書發言人卻表示，將本著年初封殺川普帳號規範，即刻刪除影片，並向蘿拉發出警告，「同步川普臉書與IG帳號禁令，任何以川普名義發布的內容及訊息將被刪除」，相關帳號也將受到限制，包括所有競選帳戶、通訊工具及前川普代言人等。

自1月6日川普支持者在華府國會大廈暴力行動後，川普遭無限期禁用臉書與旗下所有社群網站，包括IG、推特等。

▼川普支持者於1月闖入美國國會大廈，發起暴動。（圖／路透）