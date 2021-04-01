　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

兒媳暗示2024大選　川普要「挽救美國」　慘遭臉書封殺

▲▼最新民調顯示，前總統川普在2024年大選共和黨黨內提名中非常受歡迎。（圖／路透）

▲最新民調顯示，前總統川普在2024年大選共和黨黨內提名中非常受歡迎。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國前總統川普近期受訪表示，有「希望」2024年再次競選總統，挽救拜登失敗政策，也將在近期舉辦大型集會活動凝聚支持者。這起舉動卻立即遭到臉書封殺，一切相關影片及發文都被移除，訪談者兼兒媳蘿拉川普（Lara Trump）也收到警告郵件。

川普30日接受兒媳婦蘿拉自製網路節目「正確觀點」（The Right View）訪談，重申自己對未贏得2020年大選的不甘與憤怒，並批評現任總統拜登失敗政策。

兒媳蘿拉趁機詢問，「還有個大家都想知道的問題，我知道你還沒準備好，但是否有希望2024年再次看到川普競選總統？」

川普並未正面回答問題，「我想告訴大家，的確有希望，我們都愛這個國家，也欠它很多，所以得回來幫助它」，自己執政時一切都很好，包括與伊朗、中國、北韓的關係，比現任拜登政府好非常多。他表示，團隊將在不久後舉行大型集會活動，希望能帶給民眾希望與凝聚力，且將想說的話傳達出去。

蘿拉於影片結尾重申，「我們很可能在2024年看到川普再次競選，女士們先生們，請大家繼續關注，敬請期待。」訪談影片也在同日發布於蘿拉各社群網站上。

臉書發言人卻表示，將本著年初封殺川普帳號規範，即刻刪除影片，並向蘿拉發出警告，「同步川普臉書與IG帳號禁令，任何以川普名義發布的內容及訊息將被刪除」，相關帳號也將受到限制，包括所有競選帳戶、通訊工具及前川普代言人等。

自1月6日川普支持者在華府國會大廈暴力行動後，川普遭無限期禁用臉書與旗下所有社群網站，包括IG、推特等。

▼川普支持者於1月闖入美國國會大廈，發起暴動。（圖／路透）

▲▼川普支持者於1月闖入美國國會大廈，發起暴動。（圖／記者徐于文攝）

ET快訊
殯儀館設「椎心認屍專區」　她躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光
太魯閣號出軌54死　「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」
工程車滑邊坡害出軌　工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石
工程車公司「像廢墟」網憂賠不起　名嘴挖出背後靠山：是大戶
太魯閣號車體嚴重變形　搜救隊曝心酸：車廂內外找遺體殘肢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

天外飛鹿「衝破擋風玻璃」上校車　奇蹟無傷片曝！學生被壓醒傻眼

快訊／長賜號擱淺原因曝　船長「錯誤操作」船頭嚴重偏離軌道！

墓地宴請好兄弟！陰風大作傳怪聲：36桌才夠　他嚇瘋秒備齊

菅義偉發「中文推特」致意！　關注太魯閣出軌：祈求罹難者冥福

惡劣渣男連娶「8個老婆」　到手後全逼下海賣淫！

浴缸排水孔「詭異發光」　她住旅館PO照求助！網嚇瘋：地獄入口？

恐怖摔角影片曝！選手臉炸開「噴血倒擂台」　竟是對手惡意報復

安倍晉三關注太魯閣出軌　推特發文：日本將不遺餘力幫助台灣！

下一站「台越旅遊泡泡」？　越南副總理：疫情獲控後再思考

海面伸「怪手」！他好奇走近慘遭猛烈抽打　背部秒浮「血紅印痕」

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

天外飛鹿「衝破擋風玻璃」上校車　奇蹟無傷片曝！學生被壓醒傻眼

快訊／長賜號擱淺原因曝　船長「錯誤操作」船頭嚴重偏離軌道！

墓地宴請好兄弟！陰風大作傳怪聲：36桌才夠　他嚇瘋秒備齊

菅義偉發「中文推特」致意！　關注太魯閣出軌：祈求罹難者冥福

惡劣渣男連娶「8個老婆」　到手後全逼下海賣淫！

浴缸排水孔「詭異發光」　她住旅館PO照求助！網嚇瘋：地獄入口？

恐怖摔角影片曝！選手臉炸開「噴血倒擂台」　竟是對手惡意報復

安倍晉三關注太魯閣出軌　推特發文：日本將不遺餘力幫助台灣！

下一站「台越旅遊泡泡」？　越南副總理：疫情獲控後再思考

海面伸「怪手」！他好奇走近慘遭猛烈抽打　背部秒浮「血紅印痕」

悍象大戰本季最多人　滿場擠爆新莊球場

花蓮男急性心肌梗塞「OHCA」　CPR+AED終從鬼門關拉回

男子獨力撫養1家9口！獅子會伸援手　魏嘉賢：增產報國令人敬佩

猛獅狂敲13安5局13比0龍　猛威爾保持無安打

半世紀最嚴重...太魯閣出軌54死　立法院下週請林佳龍專案報告

太魯閣號「內部救援」畫面曝光！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架

太魯閣號罹難者送花蓮市殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

太魯閣號出軌54死！「花蓮貓友隊」外送員出征　載物資衝現場

殯儀館設「椎心認屍專區」　她倖躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟

太魯閣54死156輕重傷　國民黨「督促改善」：對罹難者家屬深切致哀

幼柴爬樓梯「尾巴頂地」突定格 飼主近看笑瘋：原來沒電惹XD

國際熱門新聞

老婆忘把薯條放冰箱　他殺人肢解丟回收廠

星媒爆「台灣黑心鳳梨」網：難怪被禁

尼斯湖水怪又現身？　最新畫面曝光

外媒：長賜號日本船東要告長榮海運

少女遭性侵…村民竟逼她和嫌犯綁一起遊街

日網友聞「太魯閣出軌」：該我們報恩了！

40歲辣媽擺脫酗酒惡習！翻身變性感網紅狂吸粉

太魯閣號4人命危！外媒搶發快訊報導

艾美獎得主慘遭「惡臭垃圾山」壓成乾屍

美曾想用核彈開鑿「死海運河」！

台鐵出軌成國際焦點！路透：40年來最嚴重

美股收紅！標普首度破4000大關坐收　台積電ADR狂破6%

按摩棒電線走火！清純妹自己來...下面差點不保

南韓爆恐怖邪教　女信徒多人運動產子

更多熱門

相關新聞

艾美獎得主慘遭「惡臭垃圾山」壓成乾屍

艾美獎得主慘遭「惡臭垃圾山」壓成乾屍

美國電視艾美獎得主伊芙琳（Evelyn Sakash）罹患「囤物症」後失蹤大約半年，一名友人1月還在「GoFundMe」網站上募款希望能幫助警方尋人，不料，伊芙琳卻於30日被發現正面朝上死於家中髒亂的廚房垃圾與雜物之下，成為一具乾屍。

乘客被摔出雲霄飛車　掉軌道重傷

乘客被摔出雲霄飛車　掉軌道重傷

比基尼妹進神祕洞穴探險　下秒表情扭曲奔逃

比基尼妹進神祕洞穴探險　下秒表情扭曲奔逃

Google宣布　4月起重返辦公室上班

Google宣布　4月起重返辦公室上班

杭特出軌大嫂！　前妻轟：性變態

杭特出軌大嫂！　前妻轟：性變態

關鍵字：

川普2024總統大選Lara Trump北美要聞臉書封殺

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面