　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

戰狼外交踢鐵板！駐土大使被召喚　8000則留言灌爆使館推特帳號

▲▼劉少賓年初才與土耳其官員進行友好會面。（圖／翻攝自微博）

▲劉少賓年初才與土耳其官員進行友好會面。（圖／翻攝自微博）

文／中央社記者何宏儒安卡拉6日專電

「中國大使館」6日晚間成為土耳其推特最熱門主題標籤之一。使館的兩則戰狼外交風格推文惹怒土耳其用戶而遭到洗版。土耳其外交部則召喚中國駐土耳其大使劉少賓表達不滿。

「你要從家中帶走土耳其政黨領袖和市長嗎」、「要把他們關進集中營嗎」、「像座大使館，別像黑手黨」、「這裡是土耳其共和國，不是香港」。截至發稿，中國駐土耳其大使館6日的兩則推文發出8小時後，其中一則已被超過8000筆留言洗版，留言內容大多痛批使館違反外交儀節、跨越紅線。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，中國大使館在社群媒體的發文內容引發不滿，土耳其外交部今天為此召喚劉少賓。

中國駐土耳其大使館下午在推特帳號發文稱：「新疆維吾爾自治區是中國領土不可分割的一部分，這是國際接受而且不容爭辯的事實。」

另一則推文說：「中方堅決反對並且強烈譴責任何人或任何勢力挑戰中國主權和領土完權。中方保留作出正當回應的權利。」

兩則推文並且標記土耳其兩個主要在野黨的重要政治人物，分別是民族主義政黨好黨（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener），以及左翼政黨共和人民黨（CHP）籍安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）。

阿克謝納爾和亞瓦許5日於維吾爾人「巴仁鄉起義」31週年紀念日分別針對事件推文，中國大使館今天的推文對此作出回應。

使館的推文引發土耳其推特用戶反感，他們群起湧入在推文下方留言，灌爆使館推特。

@gokhanozbek留言說：「知道你的極限，這國家不是殖民地，而且你不是宣布聖訓的殖民地總督。你不能暗中威脅這個國家的公民。遵守外交規則！」

@sermolibertas寫道：「你打算怎樣？從家中帶走土耳其政黨領袖和市長？...你們對維吾爾突厥人所做的與猶太人所經歷的一樣...你不能因為政府默不作聲就威脅土耳其公民。」

@jxlhs說：「你將如何回應？要把亞瓦許和阿克謝納爾關進集中營嗎？...我們很好奇。使館應該知道其限制，如果你不知道，滾！」

@eyyubigil1187寫道：「了解你的身分，像座大使館一樣行事，而不是像黑手黨那樣。你不能在這片土地上威脅這個國家的人民...有一天，你會因為迫害而被究責，會像世界上進行種族滅絕的所有人一樣地遭到究責。」

@MerveYklkan1說：「你已經用病毒摧毀了整個世界、造成死亡。滾出去，先為此道歉。」

兩則推文挑動土耳其人的敏感神經。同屬突厥民族的維吾爾人在種族、語言和宗教上與土耳其有著密切關係，他們在中國新疆維族自治區遭到迫害，這在土耳其社會是敏感議題。土耳其也被視為維吾爾人逃避中國迫害的避風港，據估計，至少有5萬名維吾爾人住在土耳其。

土耳其外交部曾於2019年2月在聲明中痛批中國對新疆維吾爾人的暴行，強調「中國當局對維吾爾突厥人有系統的同化政策是人類嚴重恥辱」、「超過100萬維吾爾突厥人被任意逮捕，在集中營和監獄中遭到酷刑和政治洗腦，這已不再是秘密」。

但是分析指出，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）同年7月訪問北京後採取謹慎作風，將維吾爾議題當做雙邊關係的破壞性因素。儘管艾爾段以世界各地被壓迫者的悍將自居，仍有人指控他「出賣」維吾爾人。與此同時，他也面臨國內伊斯蘭主義和民族主義陣營的反向壓力。

中國去年12月底批准土中引渡條約後，升高土耳其也該照辦的壓力。外界認為，土耳其向中國採購俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，此舉為北京施壓安卡拉批准引渡條約開方便之門。

在土耳其的維吾爾社群憂心，中國可利用條約羅織罪名，引渡尋求自由的異議維吾爾人。土耳其國會大國民議會（TBMM）是否在本會期內批准條約，成為近期本地維吾爾議題關注焦點之一。

ET快訊
高雄BMW撞分隔島！低胸妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他，我處理
李義祥合約曝光「逾期1天罰12萬」！台鐵將求償10億↑
運安會還原出軌現場！主委曝關鍵：現場有「好幾台怪手」
「加油站長髮妹」制服下照片超辣　老闆一看下令：不准！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘇伊士運河擬拓寬南段航道！　防「大排長榮」事件重演

共軍遼寧號航艦在台周邊演習　美國防部監控中

巴黎市容現況曝！廢棄物、人類躺滿整條街　市民發起PO照怒罵市長

疫苗接種提前2周！　拜登：4／19所有成年人都能施打

巴西日增4000死！　專家曝疫情超載「將超越美國」：醫療系統瀕潰

反北京冬奧聲浪漲　美國不排除聯合盟友發動抵制

日本執政黨關注台海局勢　謝長廷應邀交換意見

反北京冬奧聲浪漲　美國不排除聯合盟友發動抵制

截肢4月剛重返賽場！　23歲獨臂車手「落地重摔」遭連續輾過身亡

戰狼外交踢鐵板！駐土大使被召喚　8000則留言灌爆使館推特帳號

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

檢察長2天沒睡覺...跛腳忍傷奔走 俞秀端誓言：還死者、傷者公道

蘇伊士運河擬拓寬南段航道！　防「大排長榮」事件重演

共軍遼寧號航艦在台周邊演習　美國防部監控中

巴黎市容現況曝！廢棄物、人類躺滿整條街　市民發起PO照怒罵市長

疫苗接種提前2周！　拜登：4／19所有成年人都能施打

巴西日增4000死！　專家曝疫情超載「將超越美國」：醫療系統瀕潰

反北京冬奧聲浪漲　美國不排除聯合盟友發動抵制

日本執政黨關注台海局勢　謝長廷應邀交換意見

反北京冬奧聲浪漲　美國不排除聯合盟友發動抵制

截肢4月剛重返賽場！　23歲獨臂車手「落地重摔」遭連續輾過身亡

戰狼外交踢鐵板！駐土大使被召喚　8000則留言灌爆使館推特帳號

誤信網路求職廣告寄出金融卡+存摺　高雄17歲少女慘淪人頭戶

獨／貨車神秘男身分曝！李義祥畜逃逸外勞為奴　事發前工地搬廢輪胎

不怕沒電！蘋果新專利　手機自動提醒「該充電」時間

20名調查員「屍塊中徒手挖掘」50死真相！尋獲1公分關鍵證物

車道X型車輛秒分流！他讚「台茂停車場」天才設計　網共鳴：是先知

衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢

國民黨團動員要求林佳龍「立刻下台」　費鴻泰怒嗆：你好意思站在這裡嗎

吃到飽再升級！旭集搶先吃「全台第一鮪」　會員加碼限量黑鮪魚5吃

快訊／AZ疫苗擴大接種首日「打氣有無提升？」　陳時中14:00說明

江翠北側站上7字頭　買不起？專家教你進場找4字頭好貨

女學生台南騎車差點被抓交替！ 廟門口「定住跪哭」媽祖出手了

國際熱門新聞

富比世富豪榜：郭台銘台灣第1

蘇伊士又塞　義大利油輪引擎故障

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵男乘客

幼獅肚破亡！　母獅帶孩子分食骨肉

獨臂車手剛重返賽場！「飛躍重摔」遭連續輾過亡

美股跌近百點　那斯達克終止三連漲

戰狼外交踢鐵板！駐土大使被召喚使館推特被灌爆

男大生瘋玩俄羅斯輪盤　開槍殺自己

美海軍槍手射傷2人　逃往陸軍基地遭擊斃

海面伸怪手！他走近遭攻擊留「血紅印痕」

歐盟將公布AZ疫苗新評估　世衛：接種益處超過風險

巴黎市容現況如棄城！廢棄物、人類躺滿整條街

外媒：長賜號日本船東要告長榮海運

正妹想嫁殺人犯！她乳下刺青示愛

更多熱門

相關新聞

菅義偉如何面對疫情與國際事務

菅義偉如何面對疫情與國際事務

日本銀行於每年的4月、7月、10月、12月會公布「短觀」（Tankan），顯示當前景氣狀況。疫情是當前日本景氣惡化的主因。在此之際，日本政府宣布，將於4月16日在華府舉行日美首腦會談，而台灣議題受到國人關注。因此，本篇將分析日本首相菅義偉如何同時處理國內外事務。

港新版「鴉片戰爭歷史」去英化

港新版「鴉片戰爭歷史」去英化

台海危機「關鍵不是北京」

台海危機「關鍵不是北京」

菲律賓硬起來：中國入侵海域擦槍走火

菲律賓硬起來：中國入侵海域擦槍走火

運河計畫遭批評　土國總統指退役將領暗示政變

運河計畫遭批評　土國總統指退役將領暗示政變

關鍵字：

戰狼外交土耳其中國大使館推特維吾爾

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

雨彈來了！一周3變天降溫吹冷氣

「加油站長髮妹」超辣　老闆一看：不准！

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

鹿希派訪問垮臉　KID尷尬...峮峮Hold全場

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面