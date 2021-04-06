港新版中學歷史課本去英化　鴉片戰爭「加入」中國觀點

▲ 今年九月香港中學二年級歷史課本「鴉片戰爭」將採用新內容。（示意圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

今年九月，香港中學二年級中國歷史科將採用新課程大綱，大陸中央政法委發表評論指出，香港教育局審查尚未推出市面的新版中二中史科教師用書，比較對過去舊版教科書對鴉片戰爭背景的描述，發現有不少變化。其中，對鴉片戰爭的部分做了較大修改，刪除舊版課文「洗白」英國殖民者的內容。

據《澎湃新聞》報導引述中央政法委評論表示，舊版的教科書現代教育研究社（現代）《現代初中中國歷史》提到鴉片戰爭背景，其中將清朝限制通商、中英貿易談判失敗、英商向中國輸入鴉片、清朝林則徐禁煙、虎門銷煙等事件全部包括在內，並表示「英國最終決意派兵來華，戰爭因此爆發。」

該評論說，現代新版教師用書，則將清朝貿易限制及中英交涉等內遷到「西力東漸」章節，並稱「雖然英國不滿清廷實施多種貿易限制，要求清廷改善通商條件又不果，但這些問題與鴉片戰爭的爆發沒有直接關係」，鴉片戰爭背景直接由「英商輸入鴉片」說起。

評論稱，另一出版商香港教育圖書公司（簡稱教圖）舊版教科書提到，鴉片戰爭背景包括清政府採取「閉關自守」政策；今年新出版的《活學中國歷史》二下教師用書，同樣將清朝貿易限制內容搬離關於鴉片戰爭背景的章節，戰爭背景首項為「鴉片危害國計民生」。

此外，針對相關部分的教學討論問題，以往的舊教科書也有不少對學生進行引導式提問，導致學生可能樹立不正確的歷史觀。 例如，舊版教科書提問，「如果中國當初採取較開放貿易政策，能否就避免鴉片戰爭的屈辱？ 林則徐的禁煙手法是否明智？ 修改之後的新版教科書，則要求學生用圖表描述清朝時由英國輸入中國的鴉片數量，或分析不平等條約對中國經濟的影響。」

▲ 香港國中歷史課本的「鴉片戰爭」將加入中國觀點做平衡。（圖／視覺中國CFP）

中史科教師黃家梁認為，以前有一些觀點將鴉片戰爭稱作是「為自由貿易的商務戰爭」，但歷史學家普遍已對此進行反駁。 香港以往受英國殖民統治，教科書太著重「正反辯駁」，將英方不合理觀點加進書內，現在則強調中國的觀點。

評論認為，香港歷史書中有關鴉片戰爭的描述曾引發巨大爭議。 2019年10月有港媒發現，一份來自浸會大學附屬學校王錦輝中小學的中國歷史科九年級閱讀材料《為什麼中英爆發鴉片戰爭？ 》，內容描述鴉片戰爭源於中國和英國出現政治、貿易體制及司法制度衝突，沒有提到英國大量輸入鴉片令中國白銀外流、鴉片毒禍令中國人沉淪，反批中國「傲慢」，疑將戰爭合理化。

最後，評論強調，如今香港教育局已公佈通識科改革方案，有香港輿論稱，香港近年有一些立心不良、有違專業的教師借通識教育向學生灌輸歪理及違法主張。 因此，通識科改革要有良好的教學成效，師資至為重要。 有媒體建議，香港教育局必須加強對通識科以至全港教師的培訓和監管，避免改革后的通識科到學校、教師執行層面又會變了形、走了樣，毒害莘莘學子。