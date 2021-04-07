「人老車老公司老」每天開門就賠400萬！劉寶傑驚呆：台鐵多可怕

▲每天開門就賠400萬不可思議，劉寶傑：台鐵多可怕。（圖／東森新聞）



記者許力方／綜合報導

台鐵半世紀最嚴重事故，408次太魯閣號撞上滑落邊坡的工程車出軌，造成50人枉死，追查肇事原因，有名嘴認為，台鐵內部官僚離譜，加上沒有公安意識、只會說謊的承包商結合，釀成大悲劇，尤其打開台鐵的財務狀況，只可以用7個字形容「人老車老公司老」，主持人劉寶傑忍不住驚嘆，「台鐵多可怕，每賺100元，裡面93元都是人力成本。」

談到太魯閣號事故，劉寶傑6日在政論節目《關鍵時刻》上說，過去跑的第一個工作、也是最認真的工作就是台灣的公共工程，捷運工程，當時對整個工地要求非常嚴格，那也應該是公安最基本的要求，但如今看到釀禍「義祥工程」，「我看這個工地完全沒有在要求，完全沒有在管理」，現場已經要求不能施工，居然敢在大白天，堂而皇之跑進去，質疑列車翻覆時。李義祥到底知不知道？還是說從頭到尾都在裝死？

▲姚惠珍評台鐵「人老車老公司老」經費捉襟見肘。（圖／東森新聞）



名嘴李正皓則指出，台鐵在工地管理上一塌胡塗，甚至不願意施作邊坡系統，目前地點僅需25處，加起來預算2.5億元，「坦白說就算台灣沒有很有錢，2.5億應該也拿得出來」，攸關生命安全卻沒有要做，顯見其內部官僚系統非常離譜，再加上完全沒有公安意識，只會撒謊的工程承包人員，結合出一場大悲劇。劉寶傑一聽嚇呆，直呼相比之下，「一個鳳梨基金補貼就10億」，說撥就撥。

話鋒一轉，劉寶傑提到，不可思議的是，根據一個數字，台鐵每天一開門就賠400萬元，缺額甚至缺到1900人，「差到這麼多人還能運作嗎？」資深媒體人姚惠珍則回應，打開台鐵的整個財務狀況，就會發現可以用7個字形容：「人老車老公司老」，因此導致歷史不斷發生，台鐵光是講虧損金額就高達1300億元，每一年光支付勞工退撫金就45億元，又沒有錢支付，還得跟銀行借錢，累計的利息一年就8億元。

劉寶傑驚訝第說，「你知道台鐵多可怕，說每賺100元就有93元是人力成本加上退休金。」姚惠珍指出，因為虧損嚴重，導致台鐵很多必須改進的東西沒辦法，經費上捉襟見肘，當時賴清德於普悠瑪事件後提出的報告，結果只要扯到「人老車老技術老」最後又回到一個問題，就是到底要不要民營化、公司化？比照北捷、高鐵BOT，資產和經營人分開。

姚惠珍說，陳水扁總統時代曾要推動台鐵民營化，沒想到春節時揚言要台鐵大罷工，沒辦法改，延續至今；其中最慘的時候2009年一年虧損115億元，2017年縮小到一年14億元，中間很大的原因是靠「賣便當」，因為台鐵25年沒有調整過票價，是一般鐵路交通服務，還是有政治使命在的國營企業？這兩種不同身分加入，導致長期營運沒辦法轉化。