日媒看台灣：基礎建設安全性糟，在民主社會裡「很落後」

▲太魯閣號出軌登上國際版面，有日媒認為這起事故「凸顯台灣的基礎設施安全性存在缺陷」。（圖／記者林振民攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台鐵太魯閣號造成50死，是台灣半世紀以來最嚴重事故。日本媒體《日經亞洲》指出，台灣防疫成績有目共睹，半導體科技實力也不容小覷，但2016年台南大地震維冠大樓倒塌、2018年花蓮地震建物倒塌、2019年南方澳大橋斷裂等事故，再三暴露台灣基礎建設存在缺陷，尤其是如此糟糕的安全紀錄，對進步的民主社會來說顯然「相當落後」。

《日經亞洲》6日報導，台鐵幾十年來一直虧損，而其中的安全問題，引述專家說法，源於列車硬體老化及勞動力短缺。據統計，光是2016年到2019年之間，台鐵就發生了多達19次的出軌意外，讓台灣民眾對於台鐵是否應該民營化的討論日漸增加，但由於既得利益者的反對，使得必要的改革遲遲無法推行。

普悠瑪事故調查小組成員、台灣大學軌道技術研究中心教授賴勇成1年前受訪時曾說，台鐵不僅要改善硬體設施，還要改善軟體問題，但由於安全意識低落，改善不是那麼容易。

▲2019年南方澳斷橋事故，釀成6死13傷。（圖／記者游芳男攝）

報導指出，儘管台灣應對疫情卓越，備受國際社會肯定，是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，而且以台積電為首的半導體產業也在全球扮演要角，但台灣處於地震帶，2016年台南維冠大樓倒塌、2018年花蓮6.4級地震建物坍塌、2019年南方澳大橋斷裂（鋼纜鏽蝕所致），造成無數死傷。

報導直言，台灣政府在時局應對上多迅速採取行動，推動社會與經濟的發展，但確保基礎設施的安全必須投入高昂成本，至今卻仍未獲得妥善實行。一如這次太魯閣號事故，種種大型事故一再登上國際媒體版面，這樣糟糕的基礎設施安全紀錄，對於進步的民主社會來說是不合時宜的。

▼台南永康區維冠大樓倒塌，造成115死96傷。（圖／資料照片）