最慘第8車廂連夜移出　李義祥4謊言奪50命！3.7億財產即刻查封

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號事故造成50死210傷，其中受損最嚴重的第8車廂（車頭），經過連夜施工已順利拖吊出隧道。至於工地負責人李義祥、承包商東新營造6日已被花蓮地院裁定查封3.76億元的財產；另外，運安會也在同日公布調查結果，戳破李義祥的3大謊言，分別是根本沒停工、不是一個人巡視工地、車未停妥且沒拉手煞車。

交通部長林佳龍7日凌晨1時許在臉書PO文表示，經過搶救人員及工程團隊連夜輪班努力，終於在6日晚間10時52分將第8車廂移出隧道，其中特別感謝已經退休的70歲陳姓老師傅，親自到場提供專業建議，才能讓第8車廂在避免車體切割的前提下，順利完成拖吊。

▼▲第8車廂已移出隧道。（圖／記者黃國霖攝）

林佳龍指出，第8車廂拖出後，相關人員7日會進入隧道內整理，等到檢方跟運安會再次勘查完畢，再鋪設鋼軌、枕木及相關電力、號誌設備，預計能在3個工作天內完全復原，同一時間，結構安全技師也會以精密儀器進行檢測，給予補強建議，希望能依照原定目標，在20日前完成搶修、復原以及檢測後的補強工作。

至於事故關鍵人物李義祥，花蓮地院6日已核准即刻查封李義祥、義祥工業社、承包商東新營造有限公司，共3億7600萬元的財產。另外，李義祥第一時間宣稱，他是一人到工地巡視，並將工程車停在斜坡，有遵守規定停工，但車輛無故滑落邊坡才會釀禍，上述說詞也在同日被運安會戳破3大謊言，證實「人禍」成分不小。

▲事發當時李義祥就在工寮旁邊。（圖／記者黃彥傑翻攝）

一、根本沒停工

台鐵2日表示，先前已宣布清明連假沿線全面停工，屬於停工期間，初步調查是工地主任一個人到場視察工地、移動工程車，但下車時手煞車沒拉好，導致工程車滑落邊坡，造成嚴重死傷。

不過，專案小組訊問李義祥、證人及上游包商後，發現李義祥當天並非到場巡視，而是施作「邊坡緩衝」工程、開車搬運廢輪胎堆放，製造工地與軌道間的緩衝阻體，不料10噸重的工程車意外滑落，釀成重大死傷。

二、不是一個人

事發後，李義祥宣稱是「一個人巡視工地」釀禍，但運安會調閱相關監視器畫面，發現工程車2日上午8時49分載運大量輪胎進入工地，而且在9時29分事故發生前9分鐘，仍有其他車輛進出工地，顯見當天不是只有李義祥一人進出工地，而是有其他人車。

▲載運輪胎的工程車副駕駛座明顯有坐人，打臉李義祥一人巡視工地的說詞。（圖／記者張君豪翻攝）

三、車輛未停妥、手煞車未拉

事發後第一時間，李義祥宣稱工程車停妥在斜坡，疑似手煞車沒拉好才會釀禍。不過，之後面對媒體鏡頭，他又強調「有拉手煞車」、「有拿石頭擋住輪胎」，不明白工程車為何滑落。

如今運安會解讀相關資料，證實工程車「滑落前」引擎有啟動，只是在工地彎道卡樹叢熄火，再度打臉李義祥的說法，但車輛最後是如何滑落，還有待進一步釐清。

四、工程車滑落軌道全不知？

雖然李義祥聲稱不了解為何工程車會滑動掉下邊坡，但有民眾在事發時，從第一節車廂往外拍攝，卻拍到李義祥與其他人就站在邊坡看著。另外再從現場取得的行車記錄器影片看來，第一時間救護車抵達時，他還站在邊坡旁看受傷旅客拖著行李往上走，完全沒有上前幫忙。

接著李義祥走到工寮前不斷打電話，似乎在聯絡交代事情，隨後一派輕鬆地與其他工人在工寮旁聊天。

▼▲李義祥被解送至看守所，坐在囚車內低頭不發一語。（圖／記者黃彥傑攝）

運安會主委楊宏智指出，目前未能確切得知工程車是幾點幾分滑落，但從公路局監視器煙塵瀰漫的時間點做交叉比對，已經能粗估出，從工程車一路滑落到軌道上、再到太魯閣號撞上，全程約1分鐘。

事實上，太魯閣號駛出和仁隧道後，距離工程車僅250公尺，若以列車時速130公里來計算，駕駛的反應時間僅有6.9秒，但列車要完全煞停，至少需要16.6秒。

楊宏智解釋，目前數據顯示「司機員曾緊急剎車」，倖存旅客也證實有鳴笛，所以無論是警告旅客可能有狀況發生，還是對外警示，這兩件事情司機員都有做到。