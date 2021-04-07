台鐵史上最慘慘案！新店溪橋列車大火「乘客幾乎失蹤」64人死亡

▲原台北新店溪鐵路橋梁。（圖／翻攝自YouTube／交通部鐵路改建工程局，下同）



記者董美琪／綜合報導

台鐵太魯閣號408車次2日上午於花蓮縣大清水隧道撞擊掉落軌道的工程車，造成50死210傷，是台灣半世紀以來死傷最嚴重火車交通事故。至於台灣史上最慘重的火車意外，則是1948年5月28日發生新店溪橋火燒車事件，當時有4節車廂被燒毀，造成64死。

1948年5月28日，一輛台鐵列車14點58分從萬華車站開往板橋途中，接近新店溪橋時，第9節的三等車廂突然不明原因起火燃燒，車上乘客見狀趕緊逃往兩側，甚至有人嚇得從窗戶跳入新店溪。

當時在車尾的查票員陳東昇發現後，立刻扳下車長警氣閥（現稱「車長閥」）讓列車緊急剎車停駛，讓逃到後段列車的乘客能從後門下車。

但是當司機再準備重新發動時，發現無法分離「著火」與「未著火」車廂，便請司爐去處理。司爐趕來察看發現火勢已蔓延到第8節車廂，趕緊解開第8節與第7節車廂掛勾，讓前面7節列車開往板橋車站，剩下4節車廂留在橋上，最後因火勢太大，全部燒毀。

根據統計，這起意外造成21名旅客死亡、40名重傷以及36名輕傷；另外還有51名旅客被家屬登記「失蹤」，調查後判定有43人死亡。事故發生後，鐵路到隔日中午恢復通車，政府官員到醫院慰問，台鐵員工捐出一日所得。

當時台灣省參議會要求徹查並追究相關責任、從優撫卹死難者並發給傷者醫藥費。經查，事故起因是有旅客攜帶樟腦粉或汽油，引發火警。

此後，台鐵除了加強宣導禁止旅客攜帶危險品上車，也制定辦法，只要旅客檢舉有人攜帶違禁品，將可從罰金中獲得一半金額，另外再加發台幣1000元以上獎金。

▼網友近日在PTT問及「1948年新店溪橋火燒車事故」。（點圖可放大／翻攝自PTT）



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