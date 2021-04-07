30年前北捷也靠退休老師傅指點難題　中捷董座：台鐵是台灣的寶

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵太魯閣號50死210傷的事故，受損最嚴重的第8車廂在70歲退休老師傅的指導下，以避免車體切割的方式成功拖吊出隧道，掀起網友熱烈討論。中捷董事長林志盈6日曾在臉書PO文表示，其實台鐵是台灣的寶，當年北捷規劃路線時，內部找不到軌道工程師，最後是請台鐵的退休老師傅協助解決問題，「如今台鐵成為爹不疼娘不愛的，改革台鐵只能年復一年呼口號。」

▼▲70歲老師傅到場指點，才順利拖吊出受損最嚴重的第8車廂。（圖／記者黃國霖攝）

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交通部長林佳龍7日凌晨1時許在臉書PO出4張照片並表示，經過搶救人員及工程團隊連夜輪班努力，終於在6日晚間10時52分將第8車廂移出隧道，其中特別感謝已經退休的70歲陳姓老師傅，親自到場提供專業建議，才能讓第8車廂在避免車體切割的前提下，順利完成拖吊。

由於事故發生之後，網友對於台鐵的討論相當熱烈，甚至挖出先前的出軌事故，發現台鐵在10年內出軌近百次，而且過半都是人為疏失，也讓台鐵是否民營化的爭論再次掀起熱議。

▲林志盈認為台鐵是台灣的寶。（圖／ETtoday資料照）

而中捷董事長林志盈6日在臉書PO出一篇238字的短文，開頭第一句便大讚台鐵是台灣的寶，他提到，30多年前的第一個工作，是為台北都會區捷運系統規劃路網，當時參與的兩家最大顧問公司，內部竟然找不到軌道工程師，後來是請了台鐵退休老師傅傳承薪火，才解決難題，讓他印象深刻。

林志盈認為，台鐵其實珍藏著台灣許多不為人知的寶，不僅有百年車站、老火車、老隧道，還有許多稀有的傳統技術與專業人才，如今卻成了爹不疼娘不愛的對象，改革台鐵也只能年復一年喊口號，「爹娘要願意看重台鐵，台鐵人也要自重爭口氣，台鐵的安全是全民的安全，刻不容緩。」