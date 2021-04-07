50命破案關鍵僅1cm！檢方挖3天尋獲記憶卡　運安會4大重點一次看

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵408次太魯閣號出軌事故造成50死210傷，運安會6日公布調查結果，內容提到在事發第3天時，現場人員從嚴重毀損的殘骸中，找到僅僅1公分大小、比1元硬幣還要小的工程車行車紀錄器的記憶卡。此外，由於工程車掉下軌道已涉及犯罪調查，運安會不能說，但有畫出「事故軌跡圖」，並標示出工程車的移動路線以及怪手位置，留下伏筆。

翻找3天！隧道內尋獲工程車行車紀錄器「1公分記憶卡」

在事故發生第3天（4日）時，現場人員下午1時許原本要將第4車廂拖離隧道，檢察官眼尖在一片殘骸中，發現工程車的行車紀錄器記憶卡，趕忙暫停拖吊工作，希望能找到第2片記憶卡。

▲受損最嚴重的第8車廂（車頭）已拖吊出隧道。（圖／記者黃國霖攝）

當時，台鐵代理局長祁文中證實，翻滾下來的工程車應該有兩片記憶卡，目前只找到一片，認為應該還有一片，會繼續努力尋找。

據了解，這片關鍵記憶卡僅僅只有1公分大，比直徑約2公分的1元硬幣還要小。至於詳細的事發過程，還有待相關單位進一步解讀數據，才能還原真相。

還原事發前後關鍵13分鐘 行車紀錄器戳破李義祥謊言

運安會委員李綱表示，初步調查發現，工程車是在2日上午8時49分59秒進入工地，當天車上載了很多輪胎進入現場，此外，事故發生前工地現場另有其他車輛，還有怪手、吊車等機具，這代表當天現場不是沒有其他人員、其他車輛的狀態。運安會此說法，已打臉李義祥聲稱當天是一人巡工地的謊言。

▼▲工程車的副駕駛座有載人，影像畫面曝光打臉李義祥的「一人巡視工地」謊言。（圖／記者蕭可正攝、張君豪翻攝）

進一步還原事發前到事發後的時間軸，上午9時20分至9時25分有其他車輛往工程車前進，9時28分50秒至9時29分時，發生太魯閣號撞擊工程車事故，9時33分16秒其他車輛移動往後退。隨著關鍵的13分鐘曝光，也證實當天現場不是只有一部車在行進當中，畫面不是停工狀態。

雖然李義祥第一時間聲稱車是停妥的，有拉手煞車，不解為何會從邊坡滑落。但運安會調查發現，透過工程車行車紀錄器可以確認，工程車滑落前引擎有啟動，從坡頂開到現場彎道時，不慎卡到樹叢而熄火，隨後才發生車身翻滾下邊坡，並非滑落。

工程車熄火滑落軌道 運安會「事故軌跡圖」留伏筆

但究竟工程車熄火後，最後是如何滑落到軌道處，運安會暗示，這「已涉犯罪調查」，運安會只能說到這裡，後續原因要由檢方調查偵辦後來說明。

不過，根據運安會公布的一張工程車路線示意圖，可以看到工程車是先從坡頂開下到彎道，不慎被樹叢卡住而熄火，但在圖上編號3號的地方則又有標示出一台怪手，這與現場怪手位置相符，可是吊臂的位置卻不一樣。

▲工程車路線示意圖。（圖／運安會提供）

運安會透露，「這段時間有很多可以想像的空間，不過如果工程車卡在樹叢，旁邊又有怪手，你會做什麼？」此言為工程車為何翻落留下很大一個伏筆，也被推測，是否是怪手有移動過工程車，才會導致車輛翻落軌道。

運安會主委楊宏智以示意圖說明，第一時間點車輛坡頂靠近輪胎這邊區域，旁邊有個怪手在作業，再來工程車往下開，另一邊還有工人鐵棚，彎過鐵棚後工程車角度有點偏，偏的結果代表卡到樹叢，之後滑到鐵軌上面，先前報告過，滑下去的工程車車頭正對著和仁隧道出口，跟後面太魯閣是頭對頭的。

楊宏智表示，工程車掉下的邊坡，留下來的光禿禿的位置非常清楚，在這之後距離太魯閣衝向車的時間僅有1分多鐘而已。

▼第7車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

工程車掉落到被撞上時差1分鐘 太魯閣號司機員僅6.9秒反應

至於要如何判斷工程車掉落到被太魯閣號撞上的時間差？運安會表示，主要是從公路總局監視器影片煙塵瀰漫的時間點做交叉比對，1分鐘多是粗估，還沒精確到秒，後續還會再繼續努力調查。

事實上，太魯閣號駛出和仁隧道後，距離清水隧道前的出事地點僅有250公尺的距離，以列車時速130公里計算，駕駛能夠反應的時間只有6.9秒，但列車要完全煞停則至少需要16.6秒。

運安會第一時間派員赴現場進行調查，取得太魯閣號列車列車自動保護系統（ATP）與列車控制及監視系統（TCMS）等，透過相關數據解讀還原事故真相。

▼▲運安會報告關於太魯閣號的部分。（圖／運安會提供）

楊宏智指出，運安會調查過程是把事故當時的狀況重建，例如司機員從和仁隧道出來後，花了多少時間煞車、當時的狀態及什麼時候撞到工程車，而數據出來也已經顯示「司機員有踩了緊急剎車」，且旅客也表示有緊急鳴笛。

楊宏智解釋，鳴笛有兩個意思，一是警告車內乘客可能有狀況發生，二是對外的處置，類似緊急求救，而司機員「緊急剎車及鳴笛」這兩件事情都同時做到了。