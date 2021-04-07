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社會 社會焦點 保障人權

50命破案關鍵僅1cm！檢方挖3天尋獲記憶卡　運安會4大重點一次看

記者黃翊婷／綜合報導

台鐵408次太魯閣號出軌事故造成50死210傷，運安會6日公布調查結果，內容提到在事發第3天時，現場人員從嚴重毀損的殘骸中，找到僅僅1公分大小、比1元硬幣還要小的工程車行車紀錄器的記憶卡。此外，由於工程車掉下軌道已涉及犯罪調查，運安會不能說，但有畫出「事故軌跡圖」，並標示出工程車的移動路線以及怪手位置，留下伏筆。

翻找3天！隧道內尋獲工程車行車紀錄器「1公分記憶卡」

在事故發生第3天（4日）時，現場人員下午1時許原本要將第4車廂拖離隧道，檢察官眼尖在一片殘骸中，發現工程車的行車紀錄器記憶卡，趕忙暫停拖吊工作，希望能找到第2片記憶卡。

▲▼台鐵搶救遇最大難題！70歲老師傅「到場指點」　救出最慘第8車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲受損最嚴重的第8車廂（車頭）已拖吊出隧道。（圖／記者黃國霖攝）

當時，台鐵代理局長祁文中證實，翻滾下來的工程車應該有兩片記憶卡，目前只找到一片，認為應該還有一片，會繼續努力尋找。

據了解，這片關鍵記憶卡僅僅只有1公分大，比直徑約2公分的1元硬幣還要小。至於詳細的事發過程，還有待相關單位進一步解讀數據，才能還原真相。

還原事發前後關鍵13分鐘　行車紀錄器戳破李義祥謊言

運安會委員李綱表示，初步調查發現，工程車是在2日上午8時49分59秒進入工地，當天車上載了很多輪胎進入現場，此外，事故發生前工地現場另有其他車輛，還有怪手、吊車等機具，這代表當天現場不是沒有其他人員、其他車輛的狀態。運安會此說法，已打臉李義祥聲稱當天是一人巡工地的謊言。

▲▼台鐵太魯閣號列車在花蓮清水隧道疑遭從邊坡滑落的工程車砸中出軌，造成重大傷亡事故。（圖／記者蕭可正攝，下同）

▼▲工程車的副駕駛座有載人，影像畫面曝光打臉李義祥的「一人巡視工地」謊言。（圖／記者蕭可正攝、張君豪翻攝）

▲▼李義祥副駕載人打臉影像曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

進一步還原事發前到事發後的時間軸，上午9時20分至9時25分有其他車輛往工程車前進，9時28分50秒至9時29分時，發生太魯閣號撞擊工程車事故，9時33分16秒其他車輛移動往後退。隨著關鍵的13分鐘曝光，也證實當天現場不是只有一部車在行進當中，畫面不是停工狀態。

雖然李義祥第一時間聲稱車是停妥的，有拉手煞車，不解為何會從邊坡滑落。但運安會調查發現，透過工程車行車紀錄器可以確認，工程車滑落前引擎有啟動，從坡頂開到現場彎道時，不慎卡到樹叢而熄火，隨後才發生車身翻滾下邊坡，並非滑落。

工程車熄火滑落軌道　運安會「事故軌跡圖」留伏筆

但究竟工程車熄火後，最後是如何滑落到軌道處，運安會暗示，這「已涉犯罪調查」，運安會只能說到這裡，後續原因要由檢方調查偵辦後來說明。

不過，根據運安會公布的一張工程車路線示意圖，可以看到工程車是先從坡頂開下到彎道，不慎被樹叢卡住而熄火，但在圖上編號3號的地方則又有標示出一台怪手，這與現場怪手位置相符，可是吊臂的位置卻不一樣。

▲▼太魯閣號事故運安會報告。（圖／運安會提供）

▲工程車路線示意圖。（圖／運安會提供）

運安會透露，「這段時間有很多可以想像的空間，不過如果工程車卡在樹叢，旁邊又有怪手，你會做什麼？」此言為工程車為何翻落留下很大一個伏筆，也被推測，是否是怪手有移動過工程車，才會導致車輛翻落軌道。

運安會主委楊宏智以示意圖說明，第一時間點車輛坡頂靠近輪胎這邊區域，旁邊有個怪手在作業，再來工程車往下開，另一邊還有工人鐵棚，彎過鐵棚後工程車角度有點偏，偏的結果代表卡到樹叢，之後滑到鐵軌上面，先前報告過，滑下去的工程車車頭正對著和仁隧道出口，跟後面太魯閣是頭對頭的。

楊宏智表示，工程車掉下的邊坡，留下來的光禿禿的位置非常清楚，在這之後距離太魯閣衝向車的時間僅有1分多鐘而已。

▼第7車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖離事故現場。（圖／記者黃國霖攝）

工程車掉落到被撞上時差1分鐘　太魯閣號司機員僅6.9秒反應

至於要如何判斷工程車掉落到被太魯閣號撞上的時間差？運安會表示，主要是從公路總局監視器影片煙塵瀰漫的時間點做交叉比對，1分鐘多是粗估，還沒精確到秒，後續還會再繼續努力調查。

事實上，太魯閣號駛出和仁隧道後，距離清水隧道前的出事地點僅有250公尺的距離，以列車時速130公里計算，駕駛能夠反應的時間只有6.9秒，但列車要完全煞停則至少需要16.6秒。

運安會第一時間派員赴現場進行調查，取得太魯閣號列車列車自動保護系統（ATP）與列車控制及監視系統（TCMS）等，透過相關數據解讀還原事故真相。

▲▼運安會報告。（圖／運安會提供）

▼▲運安會報告關於太魯閣號的部分。（圖／運安會提供）

▲▼運安會報告。（圖／運安會提供）

楊宏智指出，運安會調查過程是把事故當時的狀況重建，例如司機員從和仁隧道出來後，花了多少時間煞車、當時的狀態及什麼時候撞到工程車，而數據出來也已經顯示「司機員有踩了緊急剎車」，且旅客也表示有緊急鳴笛。

楊宏智解釋，鳴笛有兩個意思，一是警告車內乘客可能有狀況發生，二是對外的處置，類似緊急求救，而司機員「緊急剎車及鳴笛」這兩件事情都同時做到了。

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