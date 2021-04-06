日月潭慘況再曝！潭底乾旱「龜裂一整片」　網嘆：泳渡要變路跑了

▲原PO拍下日月潭伊達邵的照片。（圖／羅大鈞授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前曾報導《日月潭大草原！震撼畫面曝光「浮動碼頭變矮房」 網哭：改辦馬拉松》，3月底有網友PO出「日月潭變草原」的震撼畫面，沒想到現在連草原也沒了！有網友在臉書《路上觀察學院》分享5日拍攝一張日月潭伊達邵的照片，整片乾涸的景象，讓網友也直呼難以想像，「好嚴重……乾旱好可怕。」

該位網友PO出照片，文中不禁貼了3個大哭的表情符號，「希望老天趕快下雨補水啊啊啊～～～」從畫面可見，原PO眼前是一片乾旱的土地，龜裂的痕跡讓人看了就難受，也難以想像曾經一池碧水的日月潭，會有今日連一滴水都看不到的畫面。

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▲羅先生也有拍下日月潭進水口，其他人看了都直呼慘了「再不下雨，真的很慘欸！」（圖／羅大鈞授權使用）

貼文一出，就有人直嘆，「好嚴重，沒水了」、「拜託不要下雨……我家隔壁那個有錢人，昨天才洗了兩輛車。X！省下的水都給那些人浪費了」、「清明連假連一滴雨都沒下真想哭，這下停水停定了」、「天啊！伊達邵那麼乾枯喔！水社那邊是還有水」、「剛才以為是哪裡的國家，好可怕，乾涸成這樣」、「乾到一個不行。」

還有網友忍不住苦中作樂，「好想下去找我的蛙鏡」、「我也想下去找我的手鐲」、「以前是要泳渡日月潭，現在可以辦路跑日月潭了……快天降甘霖啊」、「泳渡日月潭選手表示：今年ez的。」原PO看到這些留言，也不禁跟著回，「今天確實看到好幾副蛙鏡」、「搞不好找得到哦！」