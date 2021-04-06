戳破「檢察官」老梗　台東警+櫃員保住老翁98萬老本

▲台東警、農合力戳破「假檢察官真詐騙」老梗，保住老翁近百萬血汗錢。（圖／台東縣警局提供；同上）

記者楊漢聲／台東報導

6日下午1點多台東縣關山鎮有一老翁至關山鎮農會欲匯款新台幣98萬，櫃員直覺有異，隨即報案請員警前來關心；關山派出所警員鄭任甫及余詩涵獲報前往，此時老翁已準備離開，員警立即將其攔下，並向其說明該帳號已遭通報，並解釋銀行等機關，絕對不會以電話通知匯款，或是凍結帳戶，在員警及櫃員苦口婆心勸說下，老翁這才恍然大悟，戳破這「假檢察官真詐騙」老梗！

關山鎮老翁神情慌張的至關山鎮農會，向櫃員表示要匯款新臺幣98萬餘元，行員直覺有異，機警的打電話報案，請員警前來關心；老翁看匯款不成，轉頭欲開車離去，所幸被趕來的警員鄭任甫及余詩涵攔下，詢問老翁為何要匯款，老翁堅決地說「不匯款的話，檢察官說要凍結我的帳戶」。眾人一聽便知道這是「詐騙」，員警義正嚴詞的告訴他「這帳戶已遭通報，你還要匯款嗎」？證據擺在眼前，加上余員一番苦口婆心的勸告下，老翁這才恍然大悟，打消匯款的念頭，並一再感謝警察及櫃員，替他守住一輩子的積蓄！

關山警分局表示，在員警及農會櫃員的通力合作下，戳破這起「假檢察官真詐騙」的老梗，保住老翁近百萬血汗錢。藉此機會提醒民眾，詐騙手法不段翻新，尤其時下網路購物盛行的年代，一個按鍵便能將你戶頭的錢全數匯出，請謹遵「1聽2掛3查證」防詐騙3步驟，以確保自身財產安全。



►變美看這裡





►二手票券豐富你的生活

