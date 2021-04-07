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社會 社會焦點 保障人權

南寮透天厝怪怪的...藏7人詐團專坑對岸！20天得手1500萬

記者陳凱力／新竹報導

一名林姓男子自組7人詐騙集團，在今年的3月初在新竹市南寮地區租下1間別墅掩護作為詐騙機房，以大陸公安局調查洗錢等名義，佯稱大陸被害民眾個資外洩，遭人冒用涉及洗錢犯罪，公安局要將其帳戶凍結，並要求先將帳戶內存款透過網路銀行，將款項轉帳至公安局調查中心，向大陸人民詐取金錢，短短半個月得手1500萬。

▲自制「教戰守冊」鎖定手機支付　專坑對岸！20天得手1500萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲由中部地區機動工作站等多個單位成立的專案小組，破獲位於南寮架設電信機房的詐騙集團。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹市調日前接獲線報，位於南寮地區一間5層樓透天自3月起，有多名可疑人車進出，案經中部地區機動工作站、桃園市調查處、新竹市調查站、新竹縣調查站、新竹市刑警大隊科技偵查隊等組成專案組多日蒐證，雖然該集團相當謹慎，窗戶都以黑色隔音棉封住，從外部看不見屋內狀況，但調查小組研判該處應為詐騙集團電話詐騙機房。

專案小組見時機成熟，在新竹地檢署檢察官指揮下破門搜索，當場查獲以28歲林姓男子為首的7人電話詐騙集團，集團多為80年次以後的年輕男性，其中有4人具相關詐欺前科，但仍不知悔改，一犯再犯的以電話詐騙被害人。現場查扣詐騙使用的iPhone手機、筆記型電腦、監視器、無線電、碎紙機、詐騙操作手則等物品。

▲自制「教戰守冊」鎖定手機支付　專坑對岸！20天得手1500萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼詐騙集團還自制筆記，教導詐騙SOP。

▲自制「教戰守冊」鎖定手機支付　專坑對岸！20天得手1500萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹市調站表示，其詐騙手法是假冒大陸地區公安及檢察官等不同身分，佯稱大陸被害民眾個資外洩，遭人冒用涉及洗錢犯罪，公安局要將其帳戶凍結，並要求先將帳戶內存款透過網路銀行，將款項轉帳至公安局調查中心，被害人不疑有它，加上大陸手機轉帳相當方便，存款透過手機轉出只要幾秒鐘，短短20天左右，集團就騙得30人上當、將近台幣1500萬元。

為了躲避查緝，該集刻意挑選透天別墅承租，集團和自製「詐騙操作手則」，現場故弄玄虛，製造公安局辦公室內無線電機聲響，以及公安佯裝辦案的背景聲，讓受害人信以為真，一不小心就將錢從手機轉出。目前羈押中的7名犯嫌已依詐欺罪嫌移送，同時將被害人資料轉予大陸方面再詳加調查，希望能向上溯源追查集團上游。

▲自制「教戰守冊」鎖定手機支付　專坑對岸！20天得手1500萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼以28歲林姓男子為首的7人電話詐騙集團，集團多為80年次以後的年輕男性，其中有4人具相關詐欺前科，但仍不知悔改，一犯再犯的以電話詐騙被害人。▲自制「教戰守冊」鎖定手機支付　專坑對岸！20天得手1500萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲自制「教戰守冊」鎖定手機支付　專坑對岸！20天得手1500萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

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