「傳喚未到要繳100萬解除列管」　LINE加陌生好友險賠掉老本



▲假檢警向民眾索討一百萬元，警方經驗老到識破騙局。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名婦人在LINE遭陌生人加入好友，未料對方竟自稱檢調單位，因婦人傳喚不到，需繳交100萬元才能解除列管。機警行員發現有異，立刻通知警方前往，警方向婦人解釋其中疑點，終於使婦人打消匯款念頭，保住辛苦錢。

新竹縣警局竹東分局表示，上月25日接獲轄內合作金庫行員通報，表示有一名徐姓老婦人接到通訊軟體上自稱檢調單位傳訊，因徐婦日前遭地檢署傳喚單皆未到案說明，所以必須繳交100萬元到指定戶頭，才能解除列管。徐婦雖不清楚對方是否確有公務員身分，但迫於自稱檢調單位壓力，隨前往銀行欲進行匯款。

▲婦人在LINE加入陌生好友，對方自稱是檢調人員，要求她匯款100萬至指定帳戶解除列管。



警方接獲行員通報後立即到場處理，經詢問後得知徐婦於台北市並無住處，遂發現本案為典型的假檢警詐騙案件，詐騙集團乃使用LINE通訊軟體以隨機方式加入民眾好友，待不知情民眾回覆後再行傳送假傳票意圖騙取錢財。

警方循循善誘向徐民展示之前類似的詐騙案例，終讓徐民恍然大悟，驚覺自己險些受騙。警方在此呼籲民眾，接獲陌生電話或訊息時，應主動撥打165反詐騙執專線或洽臨近警政單位諮詢，以免無故受騙。

▲▼詐騙集團自稱是檢調人員，誆徐婦她因傳喚未到案，遭到鎖定帳戶。

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