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「你兒涉毒遭綁架」桃園男急奔銀行領金條　警及時阻詐

▲桃園市楊姓男子6日下午接獲詐騙電話，聲稱其子涉及走私毒品案，需200萬元才能贖人，楊男緊急到銀行欲提領金塊換成現金要贖回兒子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊姓男子6日下午接獲詐騙電話，聲稱其子涉及走私毒品案，需200萬元才能贖人，楊男緊急到銀行欲提領金塊換成現金要贖回兒子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子6日下午接獲詐騙電話，對方謊稱其子涉及走私毒品，因對方拿不到貨，因此將其子拘禁需200萬元才能放人，楊擔心兒子安危，火速趕往銀行欲提領金條換成現金、贖回兒子，由於神情緊張，行員報警處理。中壢警分局員警趕抵，提醒此為詐騙老梗，員警私下打電話確認其子安全無虞，才讓楊放心，直說感謝員警幫他保住棺材本。

中壢警分局中壢派出所所長蘇宸鋒、警員吳聲武6日下午2時許接獲銀行行員報案指稱，70歲的楊姓男子臨櫃欲提領託管近30年的金條欲換成現金，行員詢問原委，但發現楊神情緊張，且不斷通話中，直覺就是被詐騙。

▲桃園市楊姓男子6日接獲詐騙電話，聲稱其子涉及走私毒品案，楊男緊急到銀行欲提領金塊換現金，員警與行員在旁解說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊姓男子6日接獲詐騙電話，聲稱其子涉及走私毒品案，楊男緊急到銀行欲提領金塊換現金，員警與行員在旁解說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到達銀行後，仍見楊姓男子慌張地拿手機通話，並請行員幫忙提領金條，員警得知後認為是詐騙老梗耐心解釋，以消除洋之疑慮。楊男卻說，下午接獲兒子求救電話，對方聲稱兒子幫朋友走私毒品，但朋友拿或後卻不知去向，對方收不到貨便將兒子拘禁，要家屬拿出200萬元才能放人，讓他一時慌了手腳，電話又被詐騙成員佔線無法回撥兒子確認安危，才急忙到銀行提領金條債兌換現金、匯給對方指定帳戶。

中壢派出所所長蘇宸鋒確認是典型詐騙伎倆，除安撫楊男外，並協助聯繫其子求證，確認安全無虞，楊男才卸下心防，也感謝員警及時組詐，讓他保住辛苦存下來的棺材本。

中壢警分局呼籲，假綁架詐騙手法典型且老套，但利用人性弱點，被害人常因緊張疏於求證遭詐騙，提醒民眾若接獲任何電話訊息要求匯款、交付金錢等，均應冷靜查證，以免落入詐騙集團圈套，可撥打「165」反詐騙諮詢專線或「110」報案專線查詢。

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