　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

記者鄧木卿／台中報導

「警察先生，我兒子被綁架，被打得很嚴重」、「警察先生，我兒子捲入毒品交易，必須匯25萬元，對方才願意放人」，台中市的盧姓母親和賴姓父親分別接到歹徒電話，電話中還清晰聽到兒子淒厲的哀嚎聲，內心焦急不已，數度要衝去銀行匯款，警方獲報到場一聽情節，除了呼籲家屬先冷靜之外，也當場打電話給正在上課的「肉票」，家屬這才驚覺是場詐騙。

▲▼又有兒子被綁架？父母焦急匯款，警方說，詐騙老哏咑。（圖／民眾提供）

▲台中市一名盧姓婦人和賴姓男子分別接到兒子被綁架的詐騙電話。（圖／民眾提供）

▲▼又有兒子被綁架？父母焦急匯款，警方說，詐騙老哏咑。（圖／民眾提供）

台中市警一分局大誠分駐所警員張揚竣、林政穎、施雅涵，日前接獲盧姓婦人報案稱她的兒子遭綁架，歹徒要求匯款才能贖回，盧婦相當激動的說，「怎麼辦？我兒子被綁走了！他現在被打！他一直哭，你們趕快幫我救救我兒子。」

張員一聽直覺有異，先安撫盧婦不要緊張，請她打給兒子確認是否平安，婦人表示兒子北上念大學，又住在外面，並沒有兒子朋友的聯絡電話，撥打兒子電話都進入語音信箱，後來請婦人的女兒撥打到學校，不久，兒子回電表示他正在上課，婦人這才放下心中大石。

台中市警察局三分局立德派出所警員林其賢，日前在派出所值班時，賴姓男子急忙跑進派出所，全身不斷發抖，小聲地告訴警方他的手機正在通話，並表示兒子遭綁架，歹徒要求交付贖金25萬元才願釋放人質。

備勤警員鄭裕憲臨危不亂，趁隙向賴男詢問兒子上課學校，轉請學校代為聯繫兒子回電，同時安撫賴男情緒，果然不久就接獲賴男兒子回電，賴男與兒子通話確認其平安後，終於如釋重負，頻頻向警方致謝。

警方表示，詐騙手法五花八門，只要牽扯到錢財，都應該先冷靜思考，因為詐騙集團會利用話術讓父母親誤以為自己的小孩遭人綁票，而且會持續撥打小孩子手機，讓家長連繫不上，誤以為有生命危險，呼籲民眾萬一接獲類似電話，立刻報警。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
獨／吹哨者爆東新營造黑幕！　黑猴父子遭約談
女參加親友喪禮後離奇失蹤7天　今尋獲已身亡
「竹北今晚送肉粽」 路線曝！國中晚自習提早下課　當地人崩潰
工程車副駕出軌後逃跑　花蓮刑大埋伏逮到人了
「2hrs肉體接觸」只花299元　他見高職妹爽歪！真相神展開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她腰痛求診…下體遭醫師「進進出出」崩潰　院長：是在放鬆筋膜

萬華分局外牆「大鴿子」斥資490萬　北市警局首座公共藝術

賓士醉駕追撞黃牌「吳柏毅」緊關窗　為這原因衝出開譙推車踹人

獨／吹哨者驚爆東新營造黑幕！黑猴父子遭約談　工地主任涉借牌

「你兒涉毒遭綁架」桃園男急奔銀行領金條　警及時阻詐

嘉義男跟小女友房內使壞！當場「被女友爸撞見」…害懷孕結局曝光

詐領公務車保養費7.5萬「維修自家車」　屏縣議會前秘書長被訴

屏東婦參加親友喪禮後失蹤7天　今尋獲「人車倒樹林」身亡

工程車副駕「非法移工」出軌後逃跑！　花蓮刑大埋伏逮到人了

遭學妹控「壓頭逼口交」還讚技術好　馬偕醫師北檢現身搭小黃快閃

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

太魯閣號脫軌！9:31第一通報案 男乘客視訊：站著的都已不在了

她腰痛求診…下體遭醫師「進進出出」崩潰　院長：是在放鬆筋膜

萬華分局外牆「大鴿子」斥資490萬　北市警局首座公共藝術

賓士醉駕追撞黃牌「吳柏毅」緊關窗　為這原因衝出開譙推車踹人

獨／吹哨者驚爆東新營造黑幕！黑猴父子遭約談　工地主任涉借牌

「你兒涉毒遭綁架」桃園男急奔銀行領金條　警及時阻詐

嘉義男跟小女友房內使壞！當場「被女友爸撞見」…害懷孕結局曝光

詐領公務車保養費7.5萬「維修自家車」　屏縣議會前秘書長被訴

屏東婦參加親友喪禮後失蹤7天　今尋獲「人車倒樹林」身亡

工程車副駕「非法移工」出軌後逃跑！　花蓮刑大埋伏逮到人了

遭學妹控「壓頭逼口交」還讚技術好　馬偕醫師北檢現身搭小黃快閃

邵雨薇曝與吳慷仁甜蜜日常　逛街先挑男裝「他覺得我都好看」

Archegos爆倉內幕曝光！大摩偷跑「拋售50億美金」躲浩劫

她腰痛求診…下體遭醫師「進進出出」崩潰　院長：是在放鬆筋膜

墨西哥緊急授權「印度疫苗」　實驗數據有效率達81％

富邦新洋砲很有侵略性　飛利士：對投手是挑戰

萬華分局外牆「大鴿子」斥資490萬　北市警局首座公共藝術

賓士醉駕追撞黃牌「吳柏毅」緊關窗　為這原因衝出開譙推車踹人

廁所老是傳出水聲　媽半夜驚見「衛喵股長」崩潰：快住手啊！

普悠瑪鐵人三項10日登場！2天賽程2441鐵人參賽　交通管制

一次看200幅名畫、700坪光影樂園！2檔世界級沈浸式展覽搶先看

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

第一通視訊對話曝光！黑暗中傳女聲

倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲的哭聲

太魯閣號傳2罹難者「同年同天生死」　花蓮縣政府更正

太魯閣現場再發現「1隻小腿+部分組織」！　DNA鑑定中

體操選手悲控「金牌教練性侵」：每次都像死了

更多熱門

相關新聞

兒外出求職母接詐騙電話　慌張求助高雄警

兒外出求職母接詐騙電話　慌張求助高雄警

高雄三民區一名54歲張姓婦人日前下午在家休憩，突然接獲不明來電，對方劈頭就說兒子因為私吞詐騙集團錢財「正被綁架」，張婦聽了後十分擔心，加上撥打電話一直無法聯繫上出門面試的兒子，焦急之際險些上當，加上詐騙集團還請人扮演假兒子在電話那頭哭喊「我被打了、流血」，所幸婦人慌之際向派出所報案，最終在警方協助下順利聯繫上兒子這才保住老本、沒有被騙。

新竹婦LINE加陌生好友　100萬差點飛了

新竹婦LINE加陌生好友　100萬差點飛了

「檢察官」假的啦　台東翁保住98萬老本

「檢察官」假的啦　台東翁保住98萬老本

「不要再假借我名義！」76行者遭詐騙募款冒用

「不要再假借我名義！」76行者遭詐騙募款冒用

「人皮面具還沒戴」被警秒逮捕

「人皮面具還沒戴」被警秒逮捕

關鍵字：

綁架詐騙

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

正妹女星「底褲位移片」畫面瘋傳

車廂內部曝！司機員座位消失　從身上名牌才辨識

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

1家4口3死！愛犬「小掰」嗚咽流淚　激動親吻獨活母

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

BMW撞分隔島！低胸裝妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面