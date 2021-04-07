聽到兒子「淒厲哀號」台中兩家長急匯款　警：詐騙啦！

記者鄧木卿／台中報導

「警察先生，我兒子被綁架，被打得很嚴重」、「警察先生，我兒子捲入毒品交易，必須匯25萬元，對方才願意放人」，台中市的盧姓母親和賴姓父親分別接到歹徒電話，電話中還清晰聽到兒子淒厲的哀嚎聲，內心焦急不已，數度要衝去銀行匯款，警方獲報到場一聽情節，除了呼籲家屬先冷靜之外，也當場打電話給正在上課的「肉票」，家屬這才驚覺是場詐騙。

▲台中市一名盧姓婦人和賴姓男子分別接到兒子被綁架的詐騙電話。（圖／民眾提供）

台中市警一分局大誠分駐所警員張揚竣、林政穎、施雅涵，日前接獲盧姓婦人報案稱她的兒子遭綁架，歹徒要求匯款才能贖回，盧婦相當激動的說，「怎麼辦？我兒子被綁走了！他現在被打！他一直哭，你們趕快幫我救救我兒子。」

張員一聽直覺有異，先安撫盧婦不要緊張，請她打給兒子確認是否平安，婦人表示兒子北上念大學，又住在外面，並沒有兒子朋友的聯絡電話，撥打兒子電話都進入語音信箱，後來請婦人的女兒撥打到學校，不久，兒子回電表示他正在上課，婦人這才放下心中大石。

台中市警察局三分局立德派出所警員林其賢，日前在派出所值班時，賴姓男子急忙跑進派出所，全身不斷發抖，小聲地告訴警方他的手機正在通話，並表示兒子遭綁架，歹徒要求交付贖金25萬元才願釋放人質。

備勤警員鄭裕憲臨危不亂，趁隙向賴男詢問兒子上課學校，轉請學校代為聯繫兒子回電，同時安撫賴男情緒，果然不久就接獲賴男兒子回電，賴男與兒子通話確認其平安後，終於如釋重負，頻頻向警方致謝。

警方表示，詐騙手法五花八門，只要牽扯到錢財，都應該先冷靜思考，因為詐騙集團會利用話術讓父母親誤以為自己的小孩遭人綁票，而且會持續撥打小孩子手機，讓家長連繫不上，誤以為有生命危險，呼籲民眾萬一接獲類似電話，立刻報警。

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