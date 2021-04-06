打臉影片曝！李義祥「副駕載人到工地」卻稱自己一人　監視器全拍下

記者張君豪、陳韻如／花蓮報導

台鐵太魯閣號408車次因遭到滑落邊坡的工程車飛撞，導致出軌翻覆，釀成嚴重傷亡。目前「義祥工業」負責人李義祥遭到聲押，而花蓮地檢署跟警方連日追查工地現場人員，但李義祥第一時間卻自稱只有他一人到工地，不過，事發當天的路邊監視器卻發現，李義祥開著滿載輪胎的工程車前往事故地點，而副駕駛座也被拍到有第二個人存在，明顯打臉他所述，而目前影像已被檢方查扣，以釐清詳細案情。

這起事故發生後，釀成重大傷亡，而目前警方連日追查工地現場人員，希望釐清詳細事發原因。目前「義祥工業」負責人李義祥遭到聲押，對於他第一時間是否有打電話報案，也是外界所質疑。不過，吊車公司「金永豐」的老闆卻透露，事故發生後李義祥曾致電給他稱，「卡緊咧！快派吊車來，我的車掉下去鐵軌。」等，但這是否為李義祥所撥出的第一通電話，仍有待調查。

▲李義祥副駕載人打臉影像曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

此外，李義祥第一時間供稱，他是自己一個人到工地現場。然而，卻有路邊監視器錄下，李義祥事發當天上午8時許，開著滿載輪胎的工程車前往事發工地，且透過畫面清楚可見，工程車副駕駛座上還坐著另一個人，明顯打臉了李義祥所述，目前檢方已扣押這段畫面列為證據之一，以釐清詳細案情。