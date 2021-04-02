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110全中運雲林環品大提升　室內空品機監控二氧化碳及PM2.5濃度

▲雲林縣環保局於室內賽場設置13台室內空氣品質連續自動監測儀器，比賽期間將可隨時監控室內二氧化碳及PM2.5濃度。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣環保局於室內賽場設置13台室內空氣品質連續自動監測儀器，比賽期間將可隨時監控室內二氧化碳及PM2.5濃度。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣睽違34年將再次舉辦全國中等學校運動會，雲林縣政府除提供乾淨的比賽會場、舒適的如廁空間外，更邀請環保志工參與、共同推動垃圾分類及環境教育宣導並設置室內空氣品質連續自動監測儀器，為110年度全中運做好萬全準備，期望達到「選手、裁判服務有感」、「縣民參與有感」、「貴賓尊榮有感」。

環保局長張喬維說明，近日環保署連續預告空氣品質不良已造成民眾隱憂，然室內空氣主要仍受室外大氣影響，尤其是密閉空間內，若人員大量聚集室內二氧化碳濃度也會升高，當二氧化碳超過800ppm就會讓人感覺疲倦。

▲雲林縣環保局於室內賽場設置13台室內空氣品質連續自動監測儀器，比賽期間將可隨時監控室內二氧化碳及PM2.5濃度。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲110年全中運整合環保資源，共投入266人次進行場館環境整潔巡檢及環境教育宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張喬維指出，縣立體育館、雲科大體育館、環球科大體育館等11處室內比賽場館設置13台室內空氣品質連續自動監測儀器，比賽期間將可隨時監控室內二氧化碳及PM2.5濃度，並提供雲端監控網路平台讓選手及觀賽來賓可隨時查詢賽場之室內空氣品質狀態，當監測濃度超過警示值時，場館內工作人員將立即執行應變措施改善空氣品質，透過調整空調運作、關閉迎風面門窗、增加清潔頻率降低揚塵等應變作為。

雲林縣長張麗善表示，110年全中運整合環保資源，共投入266人次進行場館環境整潔巡檢及環境教育宣導，並規劃450個垃圾分類桶、1480座流動廁所、逾千人次之清潔維護人力、洗掃街車輛以及13台空氣品質連續自動監測儀器等環保資源，確保比賽場地的環境整潔與安全，讓來到雲林縣的選手、教練、家屬或遊客都能有賓至如歸的感受。

▲雲林縣環保局於室內賽場設置13台室內空氣品質連續自動監測儀器，比賽期間將可隨時監控室內二氧化碳及PM2.5濃度。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲110年全中運整合環保資源，共有1480座流動廁所、逾千人次之清潔維護人力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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