生還女淡淡說「我後面的人都死了…」　麻醉醫急救現場心碎筆記曝光

▲太魯閣事故發生後，許多救難人員及醫護人員馬上投入現場全力救治。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者張乃文／綜合報導

台鐵太魯閣號事故發生後，除了救難人員緊急協助，醫護人員們也紛紛投注心力，盡全力救治傷患。一名麻醉醫師就分享，事情發生的當天，他原本是在一家規模較小的醫院支援，但收到消息後便2家醫院來回奔走，希望能幫助到每一位傷者。醫師形容，當時送進醫院的狀況，「你以為這場景只有在末日災難式的電影情節裡才看得到」，而她也期盼，「有我在的地方，就不能有疼痛出現」。

一名協助此次事故救治的麻醉醫師在臉書粉專「麻醉醫師靈魂所在的地方」寫下太魯閣釀嚴重死傷事故後，醫院發生的故事。醫師提到，原本自己在支援一家規模較小的醫院，事情發生當天，他還在進行一場手術，就在準備結束之時，網路已經開始瘋傳太魯閣號火車在清水隧道出軌，死傷慘重，接著手機就接到醫院啟動大量傷患的簡訊。

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醫師表示，當時他想著重症的患者應該都會送到自己原本工作的醫院，且支援與原本工作的醫院距離很近，需要幫忙的時候也一定來得及回來，所以交代了麻護一些事情，決定先回原本的醫院看看。沒想到短短五分鐘的車程，竟然開了十幾分鐘，而這短短十幾分鐘裡，對向車道竟然就有五、六輛救護車不斷地鳴笛往太魯閣的方向開去，「那景象好像末日時節，集體奔赴戰場一樣」。

▲太魯閣事件發生當下，附近醫院收治大量傷患。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師說，他抵達醫院時，放眼望去，急診室大廳裡已約有一百多位醫療人員，分成重傷組、中傷組及輕傷組，三邊分別站立。病人開始陸續到達急診室。其中，有位女孩左手臂有一個深及見骨的撕裂傷，外科醫師想要幫她檢查傷口有沒有波及血管跟神經，女孩輕蹙著眉頭說「先幫我止痛...」當時醫師則請學妹幫這位傷者止痛後，外科醫師就可以檢查傷口，接著準備打針時，那個女孩子淡淡地說「我後面的人都死了...」。

「我聽了之後，為她感到難過」，醫師表示，自己的身份看過了無數的病人受到災難肢體殘破的死亡，或者是在救治的過程中，被我們折磨到不成人形之後才不得不死去的病人，所以對於鮮血、傷口、死亡已經習以為常，但她只是一個一般的民眾，一個年輕的女孩子，很難想像在這場意外她經歷了什麼，是不是必須在黑暗的隧道裡摸索，甚至有時候必須跨過那些殘缺的屍體，才能爬出車廂得到救治，「我很難想像」。

接著，醫師的電話響起，支援的醫院請他回去幫忙，因為有患者的中央靜脈導管放不進去，也代表著病人處於很嚴重的狀態，「我連去開車的念頭都沒有，就直接衝出急診室」，跳上在門口排班的計程車，飛車載去支援醫院。當醫師抵達時，病人血壓只剩70、骨盆骨折、血胸氣胸且大量失血，呼喚時眼睛可微微張開，但馬上又沈沈睡去。

醫師快速看了一眼超音波，「要救這樣的病人實在是有點難度」，花了幾分鐘的時間，做好一切作業後，外科醫師此時幫病人放了胸管，護理師放了導尿管，十幾分鐘過去，病人的血壓開始穩定，醫師就跳上救護車，準備把患者再送往醫學中心。

坐上救護車準備離開的時候，另外一輛救護車正要衝進來，醫師形容「你以為這場景只有在末日災難式的電影情節裡才看得到，沒想到這一切都真實的發生」，車裡的傷者腳被壓在車底，整個粉碎，救難人員必須直接在現場幫病人截肢，才能將他拉出並送上救護車。接著，把上一位病人轉送醫學中心之後，醫師馬上又跳上救護車回去，因為她知道同事們正嘗試拯救這個被截肢的病人，可能需要幫忙。

「但是等我到達的時候已經太晚，病人已經被白色的布單完包覆」醫師說，不知道要感到慶幸沒有參與病人急救的過程，沒有看到他肢體破碎血肉模糊的模樣，還是應該感到難過，自己沒有機會把他帶回來。「我只能期望他沒有太大的痛苦」，在被割截肢體時已經昏迷，那他就不會感到疼痛跟恐懼。

醫師接著說，「我希望我當時可以帶著K他命跟嗎啡到現場，這樣我就能當場幫他麻醉」；另外還有一個病人，全身都是鮮血，醫護人員原以為他受到重傷，剪開褲管後發現他竟然只有皮肉傷，他身上的血都不是他的，那流了那麼多血的那一個病人呢？「我很難想像現場到底發生了什麼事，但是那個場景光想像就知道一定是末世煉獄，修羅道場」。

急診室裡還有幾個病人骨折，醫師替患者們一床打過一床的止痛，在急診室裡來回踱步，確定每一個病人都得到了適當的止痛，「我只能期待有我在的地方，就不能有疼痛出現」。

▲台鐵太魯閣號出軌，救難人員緊急將傷者救出。（圖／記者蕭可正翻攝）

醫師在接續著下一個開刀房的戰場之時，開車往另一個醫院過去，看見路程上還是有救護車不斷地往市區中心過去，她心想，大量傷患的任務已經解編，「會不會那些救護車上載的都已經不是病患，是一具具的屍體」想到這她便覺得「這個世界真的有夠殘忍」。

「不能好好道別真的是一件很悲傷的事」醫師提到，自己在一天裡面已經經歷了太多，看了太多的傷者，經歷了太多的死亡，見證了眾生的苦難、悲傷還有眼淚，「假如可以的話，我自己都想要躲起來」。想到這，醫師說，當天他整整上班超過30幾個鐘頭，支援的學弟要他回去休息，因為手術不到半夜不會結束，而開不完的刀隔天還會繼續。「我吃了一碗泡麵跟幾塊麵包，然後學弟拯救了我」。

醫師的分享一出，也引來超過兩萬人按讚，上千則留言感謝醫護人員的協助及辛勞，其中藝人陶晶瑩在下方回覆「謝謝您和所有在第一線救難、醫護人員們」、曾寶儀則說「謝謝所有第一線的救難與醫護人員。謝謝你們對罹難者與受傷的民眾付出的照護與愛。你們承受的壓力與痛不是一個新聞標題，不是幾分鐘的新聞畫面可以想像的。強大與脆弱不悖地存在在每一個人的生命裡，我們共同承擔著。謝謝你們！」