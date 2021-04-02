歡慶兒童節　今日雲林特辦六區活動讓親子玩不膩

▲雲林縣長張麗善今日一早即變裝國王現身，與在安定國小歡慶兒童節的孩子們與家長一同舞蹈熱身。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

一年一度兒童節到來，今年雲林縣政府精心規劃許多的活動，讓各鄉鎮民眾都有機會帶孩子參與度過溫馨親子時光，各區發揮創意規劃不同特色主題遊戲與闖關活動，雲林縣長張麗善表示，歡迎大家帶孩子參加6區活動或至各文教景點參觀，認識自己家鄉及培養愛鄉土，也從遊戲中學習及體驗雲林故鄉之美。

為鼓勵親子全家出遊 ，讓兒童就近參加兒童節活動，4月2日在斗六藝術水岸公園、斗南國小、西螺安定國小、北港北辰國小、台西國小、虎尾鎮公所前廣場，六區同步辦理慶祝兒童節闖關活動，現場還有學生才藝表演、消防演練、氣墊城堡等遊戲讓孩子體驗，每一區也都準備了1000份的小禮物要送給闖關成功的小朋友。

斗六藝術水岸園區有精彩的「童遊斗六藝想世界」，除了闖關活動外，現場還有劇團演出可以欣賞，更邀請到大小朋友都喜愛的MOMO家族唱跳秀。斗南國小則展開一場動滋動的「親子童樂會」，各項運動關卡外，還可以進行攀樹體驗，訓練小朋友的身體協調性。在西螺安定國小的「健康好兒童」則是讓孩子們在體能遊戲中探索。在北辰國小的「e起運動保健康」則有食農教育主題。在台西國小的「海口嬉遊記」有復古小遊戲，像是打彈珠還有尪仔標。

另外，3月31日開始至4月5日中午12點，在臉書粉絲頁「手遊雲林」中參加濾鏡闖關活動，讓家長一起參加孩子的品德教育教材學習，透過遊戲答題完成任務，再將過關畫面傳到專頁，可參加4月5日下午三點在粉絲專頁的公開直播抽獎。獎品包括空拍機、蘋果藍芽耳機，鬼滅之刃公仔等2百多份的獎品。

雲林縣長張麗善表示，鼓勵家長在連假期間帶孩子們到社教館舍遊玩、體驗與學習，斗六官邸兒童館有兒童節限定的闖關活動；二手玩具屋『有氧舞蹈x手作DIYx親子桌遊』親子活動；斗南他里霧文化園區有「樂闖他里霧，快樂拿禮物」趣味闖關行動；另兒童節當天上午10點至下午4點半，於水林黃金蝙蝠館有「樂蝠‧LOVE‧兒童日」活動，提供親子假期中遊玩體驗探索學習的好去處。

▲雲林縣長張麗善今日逐一至各區兒童節活動場與民眾互動。 （圖／記者蔡佩旻攝）



►Her今天推出「Apple Watch Series 6(GPS)44mm藍色鋁金屬錶殼+海軍深藍色運動錶帶」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►跟上小學生動漫潮流 雲林兒童節禮物送到心坎裡

►雲林縣加入《全民守護者》 導航AED、患者座標把握黃金搶救時間

►快訊／台塑六輕驚爆命案！高層協理宿舍輕生 發現時已明顯死亡

►守護高風險警員！雲林動用第二預備金 租200支救命手環配戴