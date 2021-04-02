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打造草嶺石壁森林療育基地　五感體驗健康旅遊新選擇

▲雲林縣長張麗善於昨日率縣府各局處一級主管前往石壁地區的木馬古道進行森林療育遊程體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善於昨日率縣府各局處一級主管，前往石壁地區的木馬古道進行森林療育遊程體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

後疫情時代來臨，且配合聯合國永續發展(SDGs)概念，健康旅遊儼然成為新趨勢，雲林縣政府自2020年6月即超前部署推出安心旅遊「雲東經典步道森呼吸」，更將2021年定調為「健康旅遊年」，規劃雲林專屬的生態旅遊遊程。

雲林縣政府打造第一個森林療育基地，委託臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處執行「雲林縣草嶺石壁森林療育基地」規劃，雲林縣長張麗善於昨（1）日率縣府各局處一級主管前往石壁地區的木馬古道進行森林療育遊程體驗，於出發前後各進行1次身體數值量測，藉由五感體驗活動過程感受草嶺石壁豐富的生態環境及步道行進間的身心靈紓壓，並以科學化的數據來體現。

▲雲林縣長張麗善於昨日率縣府各局處一級主管前往石壁地區的木馬古道進行森林療育遊程體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲臺大實驗林管理處處長蔡明哲說明，杉林步道與木馬古道之表層土壤枯落物豐富，土壤密度低，利於森林植被生長。年均溫為19.3℃，除雨日外，氣候條件極適宜民眾進行戶外活動。 （圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，草嶺石壁地區自然景觀多元，且有豐富的生態環境，加上屬地質敏感區，適合低度開發，最適合打造為森林療育基地，亦符合本縣永續發展（SDGs）政策。而團隊為草嶺石壁療育基地所規劃之遊程動線，以杉林步道及木馬古道等兩條林相迥異的步道所組成，除木馬古道的竹林靜謐外，滿植柳杉的杉林步道，亦是盛夏難得的避暑之處。

臺大實驗林管理處處長蔡明哲表示，團隊已陸續於草嶺石壁地區的「雲嶺之丘」、「杉林步道」與「木馬古道」等區域進行生態資源盤點與環境監測，本區主要海拔高度介於1,500-1,700公尺間，地質為臺灣西部麓山帶地質區，表層地層由沖積層與崩積層所構成，土壤母質則以砂岩、頁岩組成。

▲雲林縣長張麗善於昨日率縣府各局處一級主管前往石壁地區的木馬古道進行森林療育遊程體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環境監測車於此針對四季進行每季一天的空氣監測結果，亦顯示秋、冬兩季的懸浮微粒(PM10與PM2.5)、二氧化硫(SO2)與臭氧(O3)均符合標準值規定。（圖／記者蔡佩旻攝）

蔡明哲說明，杉林步道與木馬古道之表層土壤枯落物豐富，土壤密度低，利於森林植被生長。年均溫為19.3℃，除雨日外，氣候條件極適宜民眾進行戶外活動，另利用環境監測車針對四季進行每季一天的空氣監測結果，亦顯示秋、冬兩季的懸浮微粒(PM10與PM2.5)、二氧化硫(SO2)與臭氧(O3)均符合標準值規定。

▲雲林縣長張麗善於昨日率縣府各局處一級主管前往石壁地區的木馬古道進行森林療育遊程體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲木馬古道沿途盡為孟宗竹林所覆蓋，循著緩坡而上的小徑，除零星的柳杉外，更有許多色彩繽紛的灌木與草本植物分布。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處處長陳璧君指出，木馬古道自入口起算長約1.4公里，臺大實驗林團隊於古道沿線進行數月來的負離子長期監測，結果顯示此段木馬古道的嶺線竹林處，其負離子數量為鄰近地區之最；沿途盡為孟宗竹林所覆蓋，循著緩坡而上的小徑，除零星的柳杉外，更有許多色彩繽紛的灌木與草本植物分布。

▲雲林縣長張麗善於昨日率縣府各局處一級主管前往石壁地區的木馬古道進行森林療育遊程體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲木馬古道沿途盡為孟宗竹林所覆蓋，循著緩坡而上的小徑，除零星的柳杉外，更有許多色彩繽紛的灌木與草本植物分布。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府表示，4月底執行團隊還特別規劃了「森林療育活動步道體驗及量測活動」，利用各式儀器及量表來實測木馬古道及杉林步道環境對改善人體生、心理的實質效果。下半年度開始，為了草嶺石壁地區的永續經營及地方發展，團隊亦將陸續進行一系列的培訓課程，將專業的引領方式帶入在地經營團隊中，使森林療育也能夠成為社區經營上的重要方向。

▲雲林縣長張麗善於昨日率縣府各局處一級主管前往石壁地區的木馬古道進行森林療育遊程體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲杉林步道與木馬古道之表層土壤枯落物豐富，土壤密度低，利於森林植被生長。年均溫為19.3℃，除雨日外，氣候條件極適宜民眾進行戶外活動。（圖／記者蔡佩旻攝）


 


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