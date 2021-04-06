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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院默哀1分鐘　要求交通部1個月內提出台鐵工程監理改善計畫

記者林銘翰／台北報導

台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，立法院會6日為此默哀1分鐘，並且通過台灣民眾黨團所提的2項公決案，包括要求交通部於一個月內向立法院提出台鐵工程監理改善計畫；以及行政院與交通部應於一個月內，就台鐵總體檢報告的執行成果與已解除的列管事項向立法院提出說明。

▲▼408次太魯閣號出軌事故現場DAY3，第六節車廂外觀。（圖／記者楊詩益攝）

▲台鐵408次太魯閣號列車在花蓮發生重大事故。（圖／記者楊詩益攝）

台鐵408次太魯閣號列車2日在花蓮發生重大事故，立法院會6日在處理報告事項時，由主持院會的立法院副院長蔡其昌與在場朝野立委一同起立，為此默哀1分鐘。

針對台鐵發生脫軌事故，國民黨團、台灣民眾黨團也各自提出與台鐵事故有關提案，國民黨團要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍下台，經表決遭民進黨團以人數優勢否決，但民眾黨團提案則無異議通過，增列為討論事項議程。

▲▼立法院院會 為太魯閣火車重大事件默哀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院副院長蔡其昌為太魯閣號事故默哀。（圖／記者屠惠剛攝）

根據台灣民眾黨團提案內容，建請立法院會決議，交通部應於一個月內提出台鐵工程發包流程及施工監督管理改善計畫，以有效降低事故發生機率與提升鐵路及施工安全，並向立法院說明。

民眾黨團指出，交通部提出的改善計畫，應包含承包商的評鑑流程與紀錄掌控；提送施工防災計畫書及交通維持計畫書的審查；職安與工安落實的檢討、風險管理的建立；對於鐵道沿線周邊的防護與安全；對進行中工程之工安及工程品質稽查；以及工期的管理與施工進度的掌握。

民眾黨團表示，台鐵應提出過去一段期間內有紀錄不良、工安問題或有訴訟爭議之政府工程得標廠商名單，掌握換個名字就重新來投標、承包台鐵案件的不良廠商名單；台鐵在交通安全與文化的深入培養，安全管理與法令的確實執行；以及台鐵官員勇與擔當的組織文化。

▲▼立法院院會 為太魯閣火車重大事件默哀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野立委起身默哀1分鐘。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，民眾黨團也要求，行政院及交通部應就該總體檢報告的執行成果與已解除的列管事項提出說明，並應包含該報告執行後台鐵整體性問題的改善情形，對此次意外的預防理應有何助益。

民眾黨團也說，行政院及交通部應說明為何執行這項報告至今，台鐵仍然被指出許多問題，目前有那些問題未列入該報告中，並請檢視有那些當初普悠瑪號事故後檢討出的問題至今仍未有效改善，行政院及交通部就上開事項之說明，應於一個月內向立法院提出。

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