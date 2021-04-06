台鐵花蓮施工主任09:35才接李義祥通知：出事了　2人11點才會面

▲救護車抵達現場，李義祥在工寮旁，事發當時李義祥在工寮旁打電話。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者賴文萱／台北報導

太魯閣號出軌事件釀50人死亡，肇事司機李義祥事發後第一時間是否有聯繫求援，成為另個追查的重大關鍵。今有媒體爆料，台鐵花蓮工務段工地主任熊德育被拍到有現身現場，對此，台鐵表示，經了解，熊主任當天上午9點35分接獲李義祥電話後，再從自家開車領取相關裝備趕至現場，大約上午11點左右到達，2人這時才會面。

據《鏡週刊》報導，李義祥當天一早到工地是和其他工人動用怪手及工程車吊臂吊掛大型機具歸位，未料，因操作問題而導致重物掉落，讓工程車滑落邊坡。案發後，他沒有先打電話報警求援，而是打給台鐵花蓮工務段及監造商聯合大地公司人員。

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▲事發後，李義祥被拍到在工寮旁。（圖／記者黃彥傑翻攝）

外界關注，在工程車滑落後，中間還有5到8分鐘的黃金時間可以搶救，事發後李義祥第一時間是否有緊急通知，成為追查重點。台鐵表示，花蓮工務段工地主任是在事發後約9點35分接到李義祥電話通知出事了，之後才從自家開車趕到現場，兩人11點左右碰面。根據曝光的監視器畫面顯示，兩人被拍到在一起的時間則是11點48分。

台鐵表示，因為熊主任是現場施工主任，發生事情的話，找他也是正常；至於聯合大地公司安衛人員張先生，則是在當日上午約11時許趕至工區協助救災。

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