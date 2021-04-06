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太魯閣駕駛亡！他報噩耗聽到「袁母悲痛吶喊」　在電話這頭也崩潰

記者崔至雲／台北報導

台鐵太魯閣號408次4月2日發生事故造成50死，司機袁淳修、機車助理江沛峰雙雙殉職，外界紛表哀痛。擔任他們的運轉主任、同是台鐵台北機務段運轉主任陳炳源日前在臉書上寫到，接到噩耗後，他是第一個將此事告知家屬的人，「電話那頭傳來的悲痛、吶喊聲音，讓人鼻酸，也讓我自己也崩潰了」、「我真的好難過」。

▲▼ 台鐵台北站運轉主任陳炳源在臉書上悼念2位殉職的司機。 （圖／翻攝陳炳源臉書）

▲台鐵台北站運轉主任陳炳源在臉書上悼念2位殉職的司機。 （圖／翻攝陳炳源臉書）

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陳炳源寫下，「淳修、沛峰，身為你們的運轉主任，於接獲惡耗並經證實後，由我親自打電話告知你們的母親、太太，你們殉職消息，電話那頭傳來的悲痛、吶喊聲音，讓人鼻酸，也讓我自己也崩潰了」。

想起與袁淳修母親的對話，陳炳源表示，「願你們在發生當下，能在沒有疼痛意識下離開，你們的行駛任務，已經由段長帶領大家，向你們的職名牌鞠躬，並宣告乘務任務結束，願你們能放下，一路好走」。

陳炳源說，「擔任夜間抽查時，看着你們專注駕駛，認真執行呼喚應答的身影，午夜回想起來，內心有萬般的不捨與悲傷。淳修，對於擔任你司機員班的老師，面對自己學生因公殉職的離開，我真的好難過；沛峰，隨然今年2月起才擔任你的主任，但是經由媽媽的口述，說你是這麼乖巧、聽話，讓媽媽這麼窩心的小孩，你的離開，我真的不捨」。

短短幾段文字，道出陳炳源的萬般不捨，他最後寫下「淳修、沛峰，一路好走，也保祐台北機務段的弟兄，行車平安、順風」。
 

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