阿伯騎電動腳踏車外出沒電「顧路」　警察父女檔護送返家

▲里港警分局大平派出所警員洪萩惠會同也擔任警職的父親載劉姓阿伯返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉劉姓阿伯騎動車外出散步，騎到半路沒電又迷路，里港警分局太平派出所警員洪萩惠獲報後立即趕往處理，聯絡也任警職在家休假的父親駕駛自家小貨車前來協助，人車平安護送返家，讓他相當感激。

里港警分局大平派出所日前傍晚時分，接獲民眾報案，指里港鄉茄苳村武洛路段有位老人獨自牽著電動腳踏車駐足徘徊，警員洪萩惠獲報後立即趕往處理，到場發現1名頭髮鬍鬚皆斑白的民眾，正步履蹣跚地牽著電動腳踏車，神情顯露緊張疲憊。

洪員立即上前攙扶、關心，得知他姓劉，住九如鄉，年約73歲，當天下午從家中騎電動腳踏車外出散步運動，沒想到騎到半路竟突然沒電了，他原本打算沿著原路線牽車走路回家，由於太陽已下山，天色昏暗，加上眼睛不好，就一直在附近路段繞圈。

洪員獲悉，立即聯絡也從事警職、休假在家的父親開著自家小貨車前來協助，載著他及故障的電動腳踏車安全返回其住家，劉姓老翁事後對於該對警察父女檔熱心協助救援，深深表達感激之意。

分局長楊龍祥肯定警員洪萩惠及她父親熱心幫忙民眾解決困難，值得同仁學習，也提醒民眾，遇有任何緊急事故，請立即撥打110報案專線，警方會即刻派員協助。

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