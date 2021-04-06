阿伯騎電動車外出覓食受困　內埔警借推車護送返家

▲內埔警分局新北勢派出所警員謝廷駒、林清文向商家借推車護送謝姓阿伯返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

插著鼻胃管的謝姓阿伯，趁家人熟睡騎電動車外出覓食，卻因電動車無電，雙腿無力行走跌坐在車水馬龍的路邊，內埔警方獲報借用商家的推車將他送回家，家屬十分感謝，並表示往後會多加留意，避免他單獨外出。

內埔警分局新北勢派出所警員謝廷駒、林清文擔服6至8時巡邏勤務時，接獲值班同仁轉報，一名熱心民眾行經內埔鄉中正路段與地利路口處，看到一名年近8旬的謝姓阿伯坐於路旁，由於往來車速甚快，十分危險。

謝、林兩人獲報立即趕往現場，發現這位阿伯。由於該路段為省道，逢上班尖峰時段，車流量非常大，加上車速很快，阿伯面露疲態、插著鼻胃管無法講話，幸有附近住戶告知他家住在不遠處，遂由警方向附近店家借用推車護送老翁返家。

據了解，阿伯患有輕微失智症，研判是因肚子餓，趁家人熟睡時自行外出覓食，卻因雙腳無力而坐於路旁，幸熱心民眾及時發現報警處理。

分局長蔡耀順提醒民眾務必多加關懷家中長者，有失智症的長者，應特別留意勿讓其獨自外出，以免發生危險；或為長者申請本縣委辦的「生命連線基金會」NFC愛心手環，以防走失。

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