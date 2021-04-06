　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

阿伯騎電動車外出覓食受困　內埔警借推車護送返家

▲內埔警分局新北勢派出所警員謝廷駒、林清文向商家借推車道謝姓阿伯返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局新北勢派出所警員謝廷駒、林清文向商家借推車護送謝姓阿伯返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

插著鼻胃管的謝姓阿伯，趁家人熟睡騎電動車外出覓食，卻因電動車無電，雙腿無力行走跌坐在車水馬龍的路邊，內埔警方獲報借用商家的推車將他送回家，家屬十分感謝，並表示往後會多加留意，避免他單獨外出。

內埔警分局新北勢派出所警員謝廷駒、林清文擔服6至8時巡邏勤務時，接獲值班同仁轉報，一名熱心民眾行經內埔鄉中正路段與地利路口處，看到一名年近8旬的謝姓阿伯坐於路旁，由於往來車速甚快，十分危險。

謝、林兩人獲報立即趕往現場，發現這位阿伯。由於該路段為省道，逢上班尖峰時段，車流量非常大，加上車速很快，阿伯面露疲態、插著鼻胃管無法講話，幸有附近住戶告知他家住在不遠處，遂由警方向附近店家借用推車護送老翁返家。

據了解，阿伯患有輕微失智症，研判是因肚子餓，趁家人熟睡時自行外出覓食，卻因雙腳無力而坐於路旁，幸熱心民眾及時發現報警處理。

分局長蔡耀順提醒民眾務必多加關懷家中長者，有失智症的長者，應特別留意勿讓其獨自外出，以免發生危險；或為長者申請本縣委辦的「生命連線基金會」NFC愛心手環，以防走失。

►Her今天推出「輝葉miniV美型口袋按摩槍」原價6600元，特價2999元

ET快訊
太魯閣事故　第一通報案電話曝光！
生還女淡淡說「我後面的人都死了…」　麻醉醫急救現場心碎
獨／李義祥第一通電話疑撥給他！　對話內容曝光
花蓮工務段主任詭現事故工地　台鐵回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

衛生所假日可做癌症篩檢　竹市加碼抽1萬元禮券

新竹婦訪友迷騎桃園百里「好餓想回家」　警查手機通訊錄助返家

台南山區旅遊新選擇　山上水道博物館連假逾14000人入園

台南清明連假防火三大機制有成　公墓火災大幅下降

阿伯騎電動腳踏車外出沒電「顧路」　警察父女檔護送返家

漁船蚵子寮海域撈獲魚雷未爆彈　海巡、國軍合力處置

阿伯騎電動車外出覓食受困　內埔警借推車護送返家

繁星＋偏鄉離島醫事人員口試　蘇清泉面授機宜

台南警長清明不放假　走動式走訪基層聽取員警心聲

凌晨起北彰化「供五停二」！防抽水馬達乾燒　台水有撇步

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

衛生所假日可做癌症篩檢　竹市加碼抽1萬元禮券

新竹婦訪友迷騎桃園百里「好餓想回家」　警查手機通訊錄助返家

台南山區旅遊新選擇　山上水道博物館連假逾14000人入園

台南清明連假防火三大機制有成　公墓火災大幅下降

阿伯騎電動腳踏車外出沒電「顧路」　警察父女檔護送返家

漁船蚵子寮海域撈獲魚雷未爆彈　海巡、國軍合力處置

阿伯騎電動車外出覓食受困　內埔警借推車護送返家

繁星＋偏鄉離島醫事人員口試　蘇清泉面授機宜

台南警長清明不放假　走動式走訪基層聽取員警心聲

凌晨起北彰化「供五停二」！防抽水馬達乾燒　台水有撇步

小兒子2天後打疫苗！　徐乃麟表態「不敢打」原因曝光

情侶約會聖地「西堤跌落神壇？」　網戰爆：多加預算秒選buffet

衛生所假日可做癌症篩檢　竹市加碼抽1萬元禮券

臥室飄惡臭！人妻摸床墊驚「有硬塊」　下秒剪開挖出屍體

揪3娃排隊小便！　奴才回家「汪老師」秒開飛機：它們也要尿啦

皮爾斯因直播淫趴遭電視台開除　情色業者捧700萬找他開節目

獨／全台9處台鐵邊坡工程正在動　大台北、宜蘭、台東全都有

不當勞動裁決委員會將選出常務委員　勞部：最快周五通過

割生殖器、吃人肉！韓導演染新冠肺炎病逝　「毀三觀」電影再放映

快訊／中火3號燃煤機遭廢證「偷偷重啟」　市府開罰300萬元！

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

萬里漂豬屍　驗出非洲豬瘟

停水２天！台水：馬達乾燒有撇步

台中男上月住家起火今頂樓又燒

自來水變泥漿！伊達邵居民諷：挖到石油

吳憶樺吻女主播　伯母氣到睡不著

國道桃園自撞　駕駛受困無呼吸心跳

攝影好手空拍國軍進駐水庫清淤

潤餅輝開46爐　排隊人龍等2小時

漁船蚵子寮海域撈獲魚雷未爆彈

阿伯騎電動腳踏車「顧路」　警察父女檔護送返家

台南警長清明不放假走訪基層

台南山上水道博物館連假逾14000人入園

南警查獲毒品通緝犯及安毒

重機騎士綠燈用力催！下秒女友慘摔

更多熱門

相關新聞

警察步槍掉落　慘被子彈穿眼爆頭亡

警察步槍掉落　慘被子彈穿眼爆頭亡

印度旁遮普省警察副督察辛格（Paramjit Singh）上月31日站在某機構大門邊，但就在與他人交談的過程中，身上槍枝突然掉落走火，子彈穿過他的右眼，當場死亡。

「謝謝你替我幫他活下來」 暖警喪友卻堅守現場

「謝謝你替我幫他活下來」 暖警喪友卻堅守現場

「開違停吃力不討好！」員警揭現況：沒救了

「開違停吃力不討好！」員警揭現況：沒救了

快訊／屏東民宅起火　房內驚見男焦屍

快訊／屏東民宅起火　房內驚見男焦屍

破紀錄標下屏東第一鮪！加碼120萬捐太魯閣慘劇

破紀錄標下屏東第一鮪！加碼120萬捐太魯閣慘劇

關鍵字：

屏東內埔警察鼻胃管失智

讀者迴響

熱門新聞

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

重機男翹孤輪！19歲女慘摔翹臀染血照曝

網紅捐款挨轟「在炫耀」　怒嗆：這些人真噁心

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

福原愛連夜搬家！欲賣東京不倫屋

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

監視器「傳詭異求救聲」　女嬰靠近揮手網嚇壞

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面