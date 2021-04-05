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社會 社會焦點 保障人權

「謝謝你替我幫他活下來」 暖警喪友卻堅守現場　一舉動被讚爆

▲鐵路警察幫婦人拿行李。（圖／翻攝自內政部警政署鐵路警察局）

▲陳女認出鐵路警察鄭凱勛，就是當天曾救援、幫過她的人。（圖／翻攝自內政部警政署鐵路警察局）

記者張君豪、林冠吟／花蓮報導

台鐵408次太魯閣出軌事故造成50死、202人輕重傷，隨著時間進入第4日，傷勢較輕的民眾也都陸續出院。就有一名陳姓女子劫後餘生，5日前往花蓮車站領回行李，巧遇當時也在事故現場救援的鄭凱軒員警，陳女趕緊向他表達感謝，卻也同時得知鄭凱軒的朋友也在列車上，卻不幸罹難。鄭凱軒接受陳女致謝後，向陳女說「謝謝你替我幫他活下來」，場面令人鼻酸。

時間進入到太魯閣出軌意外發生後的第4日，傷勢較輕的民眾也都陸續康復出院，並前往花蓮車站領回自己的行李。5日上午就有一名陳姓女子前往行李房領行李時，巧遇當時也在救災現場協助的鄭凱軒員警，忍不住驚呼「是你！」向他表達謝意，感謝他救援的同時，也慶幸她雖身處變形最嚴重之一的第7節車廂，卻只受輕傷並無大礙。

而鄭凱軒當下也仍記得陳姓女子，兩人互相寒暄後，提及原來鄭凱軒的朋友也在那班太魯閣列車上，但已不幸罹難，想到已罹難的朋友，鄭凱軒也忍不住紅了眼眶，向陳姓女子說，「雖然在救災現場無法幫到他，但謝謝你替我幫他活下來。」場面相當感人。

鄭凱軒從警資歷雖然尚淺，卻在剛畢業時就遇到2年前的普悠瑪翻覆意外，上次的救災經驗，讓他在此次救災過程中更能不慌不亂的拉住每一雙需要他的手，陪著仍驚魂未定的民眾走過車廂，抵達安全場所。

事後，陳姓女子因在事故中手腳挫傷，行動上仍有不便之處，鄭凱軒亦主動上前幫忙搬行李。

而鐵路警察局配合太魯閣事故也啟動安家服務專案，未來將會持續清查物品，再送至殯儀館或花蓮車站，若有民眾想要領回物品，都可以到各地車站與鐵路警察局各分局或分駐所來詢問。

▲鐵路警察幫婦人拿行李。（圖／翻攝自內政部警政署鐵路警察局）

▲鄭凱軒見陳女行動仍不甚方便，主動幫她搬行李。（圖／翻攝自內政部警政署鐵路警察局）

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