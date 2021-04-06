2021東東森森好朋友生活節來啦！創意市集、大咖開唱　5月8日快揪朋友來新北市民廣場城市探險

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後疫情時代來臨，想要解悶又不知道要去哪裡嗎？在5月8日母親節前夕，《ETtoday新聞雲》再度帶來年度盛事「2021東東森森好朋友生活節」，邀請玖壹壹、告五人、草屯囝仔、高爾宣等人氣歌手在板橋新北市民廣場替大家帶來精彩表演。還有最火選秀節目聲林之王、料理之王明星選手到場同歡，現場有超好逛好買最潮市集、攤位，怎麼拍怎麼好看的網美打卡區，讓你一上傳IG就變成朋友間狂按讚貼文。活動將從11:00開始一路陪著市民狂歡到17:00，現在就跟著東東森森一起來趟城市旅行，替悶壞的心情大肆解放一波吧！此外，下載新聞雲App進行早鳥報名更可以領取豐富大禮，走過路過千萬不要錯過！

▼《ETtoday新聞雲》年度盛事「2021東東森森好朋友生活節」將在5月8日於新北市民廣場舉辦，將邀請高爾宣、告五人等知名歌手到現場跟民眾狂歡，在後疫情時代替大家解悶、找樂子！（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



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今年「2021東東森森好朋友生活節」以城市探索作為主題，將活動地點選在交通極為方便的「新北市民廣場」舉辦，不管是住附近、從外地來狂歡的朋友，只要出了三鐵共構的板橋火車站後就能馬上到活動場地，立即轉換成「狂歡模式」。今年邀請到玖壹壹、告五人、草屯囝仔、高爾宣、蕭煌奇、李佳薇等人氣歌手，以歌唱接力方式讓大家整天都能「大飽耳福」，跟著時而溫柔、時而緊湊的音樂好好忘記生活中的壓力，盡情徜徉在音樂的國度中。

而近年最火熱的選秀節目，莫過於曾拿下金鐘獎的《聲林之王》系列，這次人氣選手劉學甫、鄭可強、陳忻玥、許維芳及陳思綾等，都將到「2021東東森森好朋友生活節」獻唱，讓所有喜歡聲林之王的朋友一次看到精彩演出。此外，剛結束的料理選秀節目「料理之王」人氣選手捷夫、游星淵及阮紹榮等，也將到現場大展廚藝，獻上一道道料理讓現場民眾有機會「大飽口福」。

此外，由《ETtoday新聞雲》記者、小編及編輯所組成的「Today is my day」Podcast節目，在開播以來以豐富題材、深度內容獲得網友喜愛，像是專業房產分析的《地產詹哥老實說》、探索社會案件發生始末的《我在案發現場》及輕鬆取向的聊天型Podcast《八年級生》等等，主持群也都會來到現場辦起粉絲見面會，與大家創造更多「Today」回憶。

「2021東東森森好朋友生活節」也特地規劃了各式品牌市集，來到這裡好玩、好逛，帶著媽媽、家人或是三五好友，趁著母親節前夕到攤位上挖寶，一定能挑到讓媽媽滿意的「特別大禮」。另外，現場也有熱鬧市集絕對少不了的「網美拍照區」，拿起手機簡單拍、隨意拍，每一個地方都美到讓你超滿意，想要立即分享召喚更多朋友來到現場同樂。

此外，只要下載新聞雲App填寫會員資料、成為會員，線上報名「2021東東森森好朋友生活節」早鳥資格，就可以獲得限量早鳥好禮（規劃中）；而現場主辦單位也將嚴格做好防疫相關措施，讓所有好朋友來到這邊只需要遵守相關規定，就可以玩得盡興、放肆歡笑，一起度過最嗨的「2021東東森森好朋友生活節」。

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有《ETtoday新聞雲》Podcast粉絲見面會



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■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/