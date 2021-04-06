　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2021東東森森好朋友生活節來啦！創意市集、大咖開唱　5月8日快揪朋友來新北市民廣場城市探險

▲▼ 2021東東森森好朋友生活節。（圖／ETtoday）

生活中心／綜合報導

後疫情時代來臨，想要解悶又不知道要去哪裡嗎？在5月8日母親節前夕，《ETtoday新聞雲》再度帶來年度盛事「2021東東森森好朋友生活節」，邀請玖壹壹、告五人、草屯囝仔、高爾宣等人氣歌手在板橋新北市民廣場替大家帶來精彩表演。還有最火選秀節目聲林之王、料理之王明星選手到場同歡，現場有超好逛好買最潮市集、攤位，怎麼拍怎麼好看的網美打卡區，讓你一上傳IG就變成朋友間狂按讚貼文。活動將從11:00開始一路陪著市民狂歡到17:00，現在就跟著東東森森一起來趟城市旅行，替悶壞的心情大肆解放一波吧！此外，下載新聞雲App進行早鳥報名更可以領取豐富大禮，走過路過千萬不要錯過！

▼《ETtoday新聞雲》年度盛事「2021東東森森好朋友生活節」將在5月8日於新北市民廣場舉辦，將邀請高爾宣、告五人等知名歌手到現場跟民眾狂歡，在後疫情時代替大家解悶、找樂子！（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲▼東森好朋友生活節。（圖／記者徐文彬攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼好朋友生活節。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼ 2021東東森森好朋友生活節。

今年「2021東東森森好朋友生活節」以城市探索作為主題，將活動地點選在交通極為方便的「新北市民廣場」舉辦，不管是住附近、從外地來狂歡的朋友，只要出了三鐵共構的板橋火車站後就能馬上到活動場地，立即轉換成「狂歡模式」。今年邀請到玖壹壹、告五人、草屯囝仔、高爾宣、蕭煌奇、李佳薇等人氣歌手，以歌唱接力方式讓大家整天都能「大飽耳福」，跟著時而溫柔、時而緊湊的音樂好好忘記生活中的壓力，盡情徜徉在音樂的國度中。

而近年最火熱的選秀節目，莫過於曾拿下金鐘獎的《聲林之王》系列，這次人氣選手劉學甫、鄭可強、陳忻玥、許維芳及陳思綾等，都將到「2021東東森森好朋友生活節」獻唱，讓所有喜歡聲林之王的朋友一次看到精彩演出。此外，剛結束的料理選秀節目「料理之王」人氣選手捷夫、游星淵及阮紹榮等，也將到現場大展廚藝，獻上一道道料理讓現場民眾有機會「大飽口福」。

此外，由《ETtoday新聞雲》記者、小編及編輯所組成的「Today is my day」Podcast節目，在開播以來以豐富題材、深度內容獲得網友喜愛，像是專業房產分析的《地產詹哥老實說》、探索社會案件發生始末的《我在案發現場》及輕鬆取向的聊天型Podcast《八年級生》等等，主持群也都會來到現場辦起粉絲見面會，與大家創造更多「Today」回憶。

▲▼東森好朋友Chill生活節-東森攤位。（圖／記者張一中攝）

▲▼2020東森好朋友生活節 場景 （圖／記者屠惠剛攝）

「2021東東森森好朋友生活節」也特地規劃了各式品牌市集，來到這裡好玩、好逛，帶著媽媽、家人或是三五好友，趁著母親節前夕到攤位上挖寶，一定能挑到讓媽媽滿意的「特別大禮」。另外，現場也有熱鬧市集絕對少不了的「網美拍照區」，拿起手機簡單拍、隨意拍，每一個地方都美到讓你超滿意，想要立即分享召喚更多朋友來到現場同樂。

此外，只要下載新聞雲App填寫會員資料、成為會員，線上報名「2021東東森森好朋友生活節」早鳥資格，就可以獲得限量早鳥好禮（規劃中）；而現場主辦單位也將嚴格做好防疫相關措施，讓所有好朋友來到這邊只需要遵守相關規定，就可以玩得盡興、放肆歡笑，一起度過最嗨的「2021東東森森好朋友生活節」。

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.
地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有《ETtoday新聞雲》Podcast粉絲見面會

■ 早鳥報名搶好禮：早鳥報名者，有機會獲得限量早鳥好禮喔(規劃中)，事先下載新聞雲App，並填寫會員資料，成為新聞雲會員，即可參加早鳥報名！
新聞雲App下載連結:https://www.ettoday.net/events/app/ettoday_app.htm

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/

ET快訊
2021富比世富豪榜出爐　他是台灣第1！
工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　「事故軌跡圖」藏暗示
清明連假碉堡探險「驚見白骨男」　身分曝光
載輪胎就是他！李義祥副駕不明男子被拍下
因賈靜雯痛斬婚姻　女星淡出15年「超狂近況」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　運安會「事故軌跡圖」留伏筆

太魯閣賑災專戶累積捐款達2億！陳時中：監督委員會最快下週啟動

日本和新加坡有台灣黑心鳳梨　陳吉仲：4月起「依照規範」就不會了

萬里有非洲豬瘟「陽性海漂豬」　當地11養豬場採檢結果全出爐

把你寵上天！完美情人TOP3星座　跟他們戀愛簡直撿到寶

太魯閣司機視角曝！「關鍵死角」擋住工程車　網罵爆：根本謀殺

幫妻小搶到太魯閣號！鴻海員工隔海焦急尋人...怒批李義祥：只想自己

「連5米長警備車」都卡彎又打滑！運安會重回現場：工程車有10米

快訊／萬里海漂豬屍驗出非洲豬瘟　新北採檢11豬場結果出爐

掃墓「唯一的路」被擋！地主夫婦開1條件　網戰翻...揪弱點反擊

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

修杰楷愛喝酒..自曝「當老公壓力大」　鄭元暢慌了：我之後還要找靜雯姐來欸！

困第6車廂底4天「最後遺體移出」 警消列隊向21歲莊姓憲兵致意

無償修復遺體讓逝者走得有尊嚴　陳修將領76行者走遍人間煉獄

快樂傳家餐！開箱「17年麥當勞」 沒蟲沒發霉...官方：真沒防腐劑

胖柴柴追猴被爸罵...突耍賴不動　無奈拎「毛毛手提包」強行帶走

工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　運安會「事故軌跡圖」留伏筆

太魯閣賑災專戶累積捐款達2億！陳時中：監督委員會最快下週啟動

日本和新加坡有台灣黑心鳳梨　陳吉仲：4月起「依照規範」就不會了

萬里有非洲豬瘟「陽性海漂豬」　當地11養豬場採檢結果全出爐

把你寵上天！完美情人TOP3星座　跟他們戀愛簡直撿到寶

太魯閣司機視角曝！「關鍵死角」擋住工程車　網罵爆：根本謀殺

幫妻小搶到太魯閣號！鴻海員工隔海焦急尋人...怒批李義祥：只想自己

「連5米長警備車」都卡彎又打滑！運安會重回現場：工程車有10米

快訊／萬里海漂豬屍驗出非洲豬瘟　新北採檢11豬場結果出爐

掃墓「唯一的路」被擋！地主夫婦開1條件　網戰翻...揪弱點反擊

鹿希派訪問垮臉「要我怎麼回答」KID尷尬　峮峮Hold全場

洪總抗議出棒過半三振、裁判跑光了　洪：至少詢問一壘審

學者籲國民黨「開鍘邱淑媞」：八仙塵爆衛福部也有捐款專戶

蘇伊士運河又塞了！義大利油輪「引擎故障」卡河道　運管局急搶救

工程車卡樹叢熄火疑被移動才翻落　運安會「事故軌跡圖」留伏筆

「他們OHCA了，活的先救」倖存者回憶煉獄：這輩子聽過最淒厲哭聲

2021富比世富豪榜：馬斯克衝到第2名　郭台銘台灣第1、全球排369

古林睿煬最速155狂飆9K！林岱安敲隊史2200轟　獅6比1勝悍將

陳建州曝田壘腳踝「驚人傷勢照」！　忍巨痛6年…網哭了：太強大

將來銀行新總座人選曝光！　擬由華銀副總許柏林接任

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

太魯閣9秒高速撞擊影片曝光！

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

朱學恒：太魯閣號平安回家　那50人正不爽明天要上班

太魯閣最後影像曝！撞上工程車後出軌

第一個跳火車！明星高中弟憶「險喪命瞬間」

關心其他乘客　羽絨衣男慘被誤認

運安會證實工程車掉落前過彎卡樹叢熄火

太魯閣司機視角曝　網轟：根本謀殺

太魯閣出軌掀台灣工地內幕！1關鍵事故恐暴增

幫妻小搶到太魯閣號！鴻海員工隔海焦急尋人

「150萬元x2」造假網紅464字聲明道歉了

更多熱門

相關新聞

新冠疫情爆發後，有多久沒有和好朋友一起盡情放鬆狂歡了？ETtoday將於5/8(六)在新北市民廣場舉辦「2021東東森森好朋友生活節」，邀請年輕人最喜愛的歌手開唱！快約你的好朋友一起到現場High一下！

數位匯流與媒體產業轉型

數位匯流與媒體產業轉型

斜槓式內容在新媒體平台效益

斜槓式內容在新媒體平台效益

車雲2020年最熱門新聞TOP.10

車雲2020年最熱門新聞TOP.10

2020新聞社群ETtoday蟬聯第一

2020新聞社群ETtoday蟬聯第一

關鍵字：

2021東東森森好朋友生活節ETtoday好朋友生活節

讀者迴響

熱門新聞

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

驚爆！李義祥工程車吊重機具出包　錯失黃金救命5分鐘

獨／害列車出軌　李義祥第一通電話疑撥給他

藍恭唯、鄭亦真摩鐵開房2.5hrs

太魯閣9秒高速撞擊影片曝光！

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

戳破「李義祥巡工地」謊言　台鐵花蓮主任現身工地

網紅曬捐款150萬　他揪1疑點打臉

阿沁妻說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！

林口男上籃被「惡意撞倒」送醫！恐怖畫面曝光

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

《當男人戀愛時》不是抄襲是翻拍

「射精完要尿尿or忍住？」醫一句話相勸　26萬網長知識

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

強逼冷氣團回冬！今晚最冷剩11°C

更多

最夯影音

更多
18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...

18通未接電話！破裂螢幕閃著「爸爸」　義消忍悲不接對她說：我送妳回家...
突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

突襲LULU家驚見「前男友禮物」　憲哥.KID死不走逼瘋她..崩潰喊：母湯啦！

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

救護車畫面打臉僅李義祥巡工地　全冷眼未相救！一旁抽菸吃檳榔

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

「韓德凱文森」為第49名罹難者　第5車廂移出、第6車還壓1遺體

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

歐洲偶遇粉絲「用韓文打招呼」　王嘉爾一聽「我是中國人OK」韓網氣炸

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面