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5／8「東東森森好朋友生活節」親子DIY料理課程，一起動手做飯糰！

▲東東森森好朋友生活節元本山DIY課程。（圖／ETtoday）

活動小組／活動報導

《ETtoday》年度話題活動「東東森森好朋友生活節」即將於5月8日（六）在新北市民廣場登場，準備帶大家一起嗨翻天！現場除了有大咖歌手輪番上陣、特色品牌市集隨你逛之外，還有大手拉小手、美味溫馨的「DIY手作飯糰」料理課程，這次特別邀請大型廚藝選秀節目《料理之王》超人氣選手－紹榮、捷夫、星淵，現場帶大家一起做好吃的創意飯糰，享受假日悠閒時光，變身創意料理達人！
>>>>>>>>快點我報名參加元本山飯糰DIY課程<<<<<<<<

▲東東森森好朋友生活節免費報名元本山DIY料理課程（圖／ETtoday）

▲營養好吃的飯糰，大人小孩都愛不釋手！（圖／元本山提供）

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這次，人氣廚師將帶著大家動手做中式、西式、日式風味的元本山DIY三角飯糰！5月8日「東東森森好朋友生活節」分別要教大家做三種口味的DIY特色風味飯糰：超下飯不肥膩的梅干扣肉飯糰，第一場課程接近中午時段，開胃的中式家常口味飯糰，大人小孩都愛不釋手！第二場課程以小朋友喜歡的火腿及起司為餡料，再加入酪梨，讓飯糰口感添加更多變化，午後點心首選火腿起司沙拉飯糰！最後一堂課接近傍晚，日式懷舊的番茄三文魚飯糰，不論大人、小孩都可以無負擔享受，也學習到另一種三文魚的變化料理！營養均衡又美味，快來報名元本山DIY料理課程

▲東東森森好朋友生活節免費報名元本山DIY料理課程（圖／ETtoday）

▲快報名料理課程，一起動手做飯糰！（圖／元本山提供）

ETtoday為回饋廣大雲友每年對於「手作料理課」的支持，即日起～5/2（日）23：59止，上網填寫資料，就有機會抽到當天12：30～13：30、14：00～15：00、16：30～16：30，3個活動場次各20個的免費名額，以及三款三角飯糰教學＋食材提供＋元本山三角飯糰海苔。（一個場次一種口味唷！）
便當總是千篇一律沒有變化？想獲得快速製作美味飯糰的技能嗎？快快點擊連結報名，趁著週末跟孩子一起壓一壓、捏一捏，做出一拎就走的營養飯糰吧！

▲東東森森好朋友生活節免費DIY料理課程老師。（圖／ETtoday）

▲《料理之王》人氣選手施捷夫、游星淵、阮紹榮將在5月8日東東森森好朋友生活節帶來三種特色口味飯糰，邀請大人小孩一起動手DIY！（圖／ETtoday）
 

■ 2021東東森森好朋友生活節
時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.
地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 早鳥報名搶好禮：早鳥報名者，有機會獲得限量早鳥好禮喔(請鎖定官網查詢)，煩請事先下載新聞雲App，並填寫會員資料，成為新聞雲會員，即可參加早鳥報名！
新聞雲App下載連結:https://www.ettoday.net/events/app/ettoday_app.htm

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/

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